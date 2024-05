Oggi sono 9 anni dall'uscita di The Witcher 3

The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco monumentale, il quale ha oggi compiuto ben 9 anni dalla release originale.

Il terzo episodio della serie con protagonista Geralt di Rivia (che trovate su Amazon) è ancora molto amato.

Solo poche settimane fa, infatti, CD Projekt aveva annunciato The Witcher 3 REDkit, un editor di mod basato sul motore del gioco, previsto il 21 maggio 2024.

Ora, come ricordato anche dai canali social ufficiali, il gioco in questione ha soffiato le sue prime nove candeline.

«Buon 9° compleanno di The Witcher 3: Wild Hunt», si legge nel post che trovate poco sopra.

«Che abbiate appena affrontato la Caccia Selvaggia, esplorato le innevate Isole Skellige o vi siate divertiti a giocare a Gwent, oggi è il momento di festeggiare!»

E ancora: «Condividete i vostri ricordi di rito #Witcher3 preferiti e alziamo le spade per molte altre avventure a venire!»

Ricordiamo che The Witcher 3: Wild Hunt è arrivato all'impressionante quota di 50 milioni di copie vendute, nella prospettiva in cui CD Projekt Red sta lavorando anche ad un nuovo capitolo e vari spin-off.

Il gioco ha infatti superato videogiochi del calibro di Red Dead Redemption 2 oltre a Pokémon Rosso/Blu/Giallo, che poco non è.

Sotto all'avventura di Geralt troviamo anche big assoluti come Skyrim, Diablo 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Call of Duty 4: Modern Warfare, GTA: San Andreas e Borderlands 2.

Del resto, considerando che nel corso del tempo abbiamo visto alcune sorprendenti mod sia per la versione vanilla che per quella next-gen di The Witcher 3, a quanto pare il gioco non morirà mai.

Restando in argomento, alcune settimane fa un creator ha dato vita a una versione ultra moddata di The Witcher 3: Wild Hunt, la quale è davvero vicina al fotorealismo: potete trovare il video qui.