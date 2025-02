Oggi potete acquistare PS5 Slim a SOLI 410,39€ grazie a questo coupon!

Approfittate di questa fantastica offerta su Ebay! Oggi potete portarvi a casa PS5 Slim a soli 410,39€, utilizzando il codice sconto CASA25. Un'occasione da non perdere per tutti i gamer!

PS5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

PS5 Slim rappresenta una rivisitazione del design dell'iconica console Sony, con un volume ridotto del 30% rispetto al modello originale del 2020, pur mantenendo inalterate le sue potenti specifiche tecniche. Questo significa che avrete la stessa potenza di elaborazione e le performance elevate della PS5 originale, ma in un formato più compatto ed elegante. La console è dotata di un SSD ultraveloce da 1 TB, che garantisce caricamenti quasi istantanei per i vostri giochi preferiti. Con l'integrazione del sistema I/O personalizzato, gli sviluppatori possono spingere al massimo le potenzialità della console, offrendovi esperienze di gioco incredibili.

Il controller DualSense, incluso nella confezione, eleva l'immersione nel gioco grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi. A ciò si aggiunge il supporto al Ray Tracing, che regala ombre e riflessi realistici nei titoli compatibili, e il gaming in 4K a 120 fps, con tecnologia HDR per colori vividi e realistici. La tecnologia Tempest 3D AudioTech completa l'esperienza, immergendovi in paesaggi sonori tridimensionali mozzafiato.

Che siate appassionati di giochi d'azione, avventure grafiche o simulazioni sportive, PS5 Slim è la console perfetta per voi. Grazie al suo design raffinato e alle prestazioni di altissimo livello, vi offrirà ore di divertimento senza compromessi.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica: PS5 Slim con disco e 1 TB di memoria può essere vostra a soli 410,39€ su eBay, utilizzando il codice CASA25. Affrettatevi, l'offerta è valida solo per un periodo limitato!