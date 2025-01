Offerte Google Store: tanti pacchetti e offerte speciali sui dispositivi Google!

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo dispositivo Made by Google, ecco l’occasione perfetta! Solo per tre giorni, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, potete ottenere uno sconto del 20% su una selezione di prodotti Google utilizzando il codice WINTERSALE al momento del pagamento sul Google Store.

Vedi offerte su Google Store

Offerte Google Store, perchè approfittarne?

Questa promozione esclusiva vi permette di acquistare al miglior prezzo smart speaker, videocamere di sicurezza, smart display e altri dispositivi per arricchire la vostra casa con la tecnologia Google. Che si tratti di migliorare il vostro sistema di domotica, potenziare il vostro intrattenimento o semplicemente fare un upgrade ai vostri dispositivi, questa è l’opportunità ideale per farlo risparmiando.

Attenzione però: l’offerta non è valida su alcuni prodotti, tra cui Pixel 8, Pixel 8 Pro, Google TV Streamer, Nest Audio e Nest Mini, e non è cumulabile con altre promozioni. Inoltre, il codice sconto può essere utilizzato solo su acquisti effettuati nel Google Store italiano, con spedizione e fatturazione in Italia.

Per approfittare di questa promozione, basta visitare il Google Store, selezionare i prodotti desiderati, aggiungerli al carrello e inserire il codice WINTERSALE prima di concludere l’acquisto. Ma affrettatevi: lo sconto del 20% è valido solo fino al 2 febbraio alle 23:59!

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare la tecnologia Google nella vostra vita quotidiana a un prezzo vantaggioso. Scoprite le offerte ora su Google Store!

