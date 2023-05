Oddworld Soulstorm per PS5 al prezzo più basso di sempre!

Anche oggi, venerdì 19 maggio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 di Oddworld: Soulstorm - Day One Special Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 21,99€, con uno sconto del 56% rispetto all'usuale prezzo di listino di 49,99€.

Sviluppato da Oddworld Inhabitants, Oddworld: Soulstorm è il secondo capitolo della "quintologia", che segue Oddworld: New 'n' Tasty, e rappresenta una rivisitazione di Oddworld: Abe's Exoddus, con uno sviluppo della storia differente.

Il protagonista è Abe, l'eroe Mudokon che, suo malgrado, ha innescato una rivolta e ora deve guidare i suoi compagni Mudokon nella lotta per la libertà contro i leader del pianeta. La Day One Special Edition di Oddworld: Soulstorm propone anche una spendida custodia esclusiva in metallo in rilievo.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che "Oddworld: Soulstorm racconta l'esodo di Abe e dei suoi compagni nella maniera più profonda possibile, rispecchiando ancora una volta tutto il carattere e lo stile degli Oddworld Inhabitants".

