OD sarà «un gioco come nessun altro»

Hideo Kojima ha recentemente parlato del suo misterioso progetto Xbox, noto come OD, in un'intervista a Variety.

Uno dei prossimi progetti del papà di Death Stranding, che potete recuperare su Amazon, sembra infatti piuttosto particolare.

Questo, senza contare che anche il nuovo Death Stranding 2 promette di essere ancora più strano del primo capitolo.

Pur senza rivelare molti dettagli, Kojima ha definito il gioco come «qualcosa di nuovo» e «un gioco come nessun altro» (via PureXbox).

Nonostante sia stato annunciato ufficialmente ai The Game Awards dello scorso anno, OD rimane avvolto nel mistero.

Kojima ha spiegato di voler creare qualcosa di diverso da Death Stranding, il suo precedente titolo, e per questo ha collaborato con Microsoft.

Ha descritto il progetto come «un po' rischioso e una nuova sfida nell'ambito dei videogiochi».

Il game designer giapponese ha anche rivelato il coinvolgimento del regista Jordan Peele, noto per film come Get Out e Nope.

Secondo Kojima, dopo avergli spiegato il concept del gioco, Peele si è mostrato «molto interessato» e i due hanno iniziato a collaborare sul progetto.

Questa non è la prima volta che Kojima parla di OD in termini criptici. All'inizio dell'anno aveva già dichiarato che il titolo sarebbe stato diverso quanto i suoi precedenti giochi, alimentando ulteriormente le aspettative e la curiosità dei fan.

Nonostante la scarsità di dettagli concreti, le dichiarazioni di Kojima suggeriscono che OD potrebbe rappresentare una svolta significativa nel panorama videoludico.

La collaborazione con Microsoft e il coinvolgimento di figure di spicco come Peele indicano un progetto di grande ambizione.

Resta da vedere come queste premesse si tradurranno nel prodotto finale e quanto OD riuscirà effettivamente a distinguersi nel mercato dei videogiochi.

Per ora, i fan di Kojima e gli appassionati di esperienze "innovative" dovranno pazientare ancora un po' prima di scoprire cosa si cela dietro questo misterioso titolo (che, purtroppo, ha già dato il via a sciocche polemiche).