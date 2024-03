Octopath Traveler su Switch è sparito: Nintendo fa chiarezza

Nelle scorse ore i fan su Switch sono rimasti preoccupati da un fatto decisamente insolito: il gradevolissimo Octopath Traveler, capostipite degli HD-2D prodotti da Square Enix, è stato rimosso a sorpresa da Nintendo eShop, senza alcuna spiegazione ufficiale.

Un fatto decisamente insolito, dato che le edizioni PC e Xbox del titolo continuano ancora oggi a essere acquistabili senza alcun problema.

Al contrario, gli utenti Switch che vogliono acquistarlo devono necessariamente utilizzare una copia fisica (la trovate su Amazon) oppure acquistare un codice di gioco da rivenditori esterni.

Se consideriamo che Octopath Traveler è stato inizialmente pubblicato come esclusiva Switch, la rimozione dal Nintendo eShop diventa decisamente clamorosa: fortunatamente, sembra però che gli utenti non dovranno attendere a lungo prima di acquistarlo nuovamente.

Nintendo ha infatti rilasciato un breve comunicato ufficiale sulle proprie pagine, spiegando che la rimozione in questione è soltanto temporanea:

«Octopath Traveler è temporaneamente non disponibile per l'acquisto su Nintendo eShop e My Nintendo Store dall'1 marzo 2024. Il gioco tornerà presto disponibile per l'acquisto».

L'ipotesi sempre più probabile è che questa rimozione sia dovuta a un cambio del publisher per la versione Switch: non sarà più Nintendo a pubblicare le nuove versioni, ma Square Enix stessa.

Evidentemente questo cambiamento deve aver causato qualche problema per la pubblicazione sul negozio digitale, ma fortunatamente le compagnie stanno lavorando per risolvere il tutto il prima possibile.

Per il momento, se volete acquistare Octopath Traveler su Switch, le vostre opzioni restano estremamente limitate in attesa di aggiornamenti ufficiali. Ovviamente, se lo avevate già acquistato, Nintendo ha confermato che potete comunque riscaricare il gioco senza alcun problema.

Sfortunatamente non sappiamo ancora darvi una data ufficiale per il ritorno di Octopath Traveler su eShop, ma ci auguriamo che questa risoluzione non si faccia attendere a lungo. Vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

