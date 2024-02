Lo studio di Octopath Traveler è stato acquisito

Kadokawa Corporation ha annunciato l'acquisizione di ACQUIRE, sviluppatore di Octopath Traveler, da GungHo Online Entertainment.

Acquire è anche lo studio dietro Tenchu e Way of the Samurai, rispettivamente di proprietà di FromSoftware e Spike Chunsoft di Kadokawa.

ACQUIRE, lo studio di Octopath Traveler, è quindi ora una società interamente controllata da Kadokawa.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, Kadokawa ha annunciato l'acquisizione nel suo ultimo rapporto sugli utili.

«Per rafforzare la capacità di creare IP nei giochi come parte della nostra strategia di business, abbiamo trasformato ACQUIRE Corp. in una filiale interamente controllata», ha scritto la società.

«Con l'acquisizione della società, che ha prodotto titoli di successo da milioni di copie, ci aspettiamo di generare sinergie con le nostre sussidiarie esistenti legate ai giochi, di rafforzare le nostre capacità di pianificazione e sviluppo a livello di gruppo e di migliorare la nostra linea di giochi per console».

Kadokawa ha aggiunto che ACQUIRE è focalizzata sul genere RPG e ha la capacità di produrre titoli di successo, come dimostrano Octopath Traveler e Tenchu (assente da anni dalle scene).

Oltre alle serie citate, ACQUIRE ha prodotto anche la serie Akiba's Trip. Nello stesso rapporto, Kadokawa ha annunciato che Armored Core 6: Fired of Rubicon di FromSoftware è andato "oltre le aspettative".

L'azienda non ha una politica di rivelazione dei risultati e delle previsioni di vendita dei singoli titoli, ma ha dichiarato di essere soddisfatta di Armored Core 6 (qui la nostra recensione).

Nella nostra recensione di Octopath Traveler 2 vi abbiamo spiegato che il gioco «risulta non solo un JRPG di prim'ordine, ma anche un prodotto superiore al suo prequel diretto sotto moltissimi punti di vista. Ciò che è mancato, a nostro parere, è stato un po' di coraggio nel proporre soluzioni innovative come quelle viste nel capostipite, con Acquire e Square Enix che hanno preferito andare sul sicuro invece di rischiare come avevano fatto un lustro fa.»