Octopath Traveler rimosso da Nintendo eShop, che succede?

Octopath Traveler è stato, per un periodo, una delle esclusive più interessanti e notevoli di Nintendo Switch, ma nel caso vogliate acquistarla ora su Nintendo eShop sappiate che non è possibile.

Come potete vedere dalla pagina dello store online di Nintendo, infatti, Octopath Traveler non è più acquistabile. Potete sempre scaricarlo se l'avevate già riscattato in digitale, ma non è più possibile acquistarlo.

Advertisement

Non è chiaro il motivo di questa scelta, anche vedendo nel contesto generale di altri store e altre cose che sono emerse.

Su Steam, infatti, Octopath Traveler è facilmente acquistabile come sempre e non è stato bloccato. Inoltre, quando accadono casi del genere anche per problemi minori (come licenze di canzoni che sono state utilizzate nel gioco) le pagine dei giochi vengono completamente rimosse per poi essere ricaricate.

Inoltre, come è stato fatto notare online da Gematsu, la pagina di Octopath Traveler ora riporta un cambio di editore da Nintendo a Square Enix, e la stessa cosa accade nella pagina Steam.

Forse è questo il motivo dietro a questa, speriamo momentanea, rimozione di Octopath Traveler da Nintendo eShop?

La situazione è decisamente strana perché Octopath Traveler II è al contrario sempre acquistabile, anche dalla piattaforma online di Nintendo.

Di recente c'è stato anche un cambio importante per lo studio che ha prodotto Octopath Traveler, anche se non è direttamente collegato a questa storia.

Per fortuna Octopath Traveler è sempre acquistabile in edizione fisica su Amazon, anche su Nintendo Switch, che è al momento l'unica opzione per acquistare il titolo sulla console ibrida.

Oppure potete buttarvi per l'occasione su Octopath Traveler II, che è un JRPG altrettanto meritevole. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, infatti, «Octopath Traveler II risulta non solo un JRPG di prim'ordine, ma anche un prodotto superiore al suo prequel diretto sotto moltissimi punti di vista.»