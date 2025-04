Oblivion Remastered uscirà anche su Switch 2? Mai dire mai

L'ormai certa rimasterizzazione di The Elder Scrolls IV: Oblivion sta generando un crescente fermento nella comunità, confermandosi come uno dei segreti peggio custoditi del panorama gaming del 2025.

Il celebre RPG di Bethesda, originariamente pubblicato nel 2006 (e che trovate su Amazon), sembra ormai destinato a tornare in una veste grafica completamente rinnovata, secondo quanto emerso da diverse fonti attendibili negli ultimi mesi.

Ma mentre PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC figurano già tra le piattaforme di lancio confermate, un grande punto interrogativo aleggia sulla compatibilità con Nintendo Switch 2.

Le voci sulla rimasterizzazione hanno trovato ulteriore conferma grazie ad alcuni screenshot trapelati direttamente dal sito ufficiale dello sviluppatore Virtuos.

La grande assente dalle piattaforme ufficialmente supportate rimane proprio Nintendo Switch 2, il che sta alimentando speculazioni nella community. Tuttavia, questo non significa necessariamente un'esclusione definitiva della console Nintendo dalla lineup di lancio.

È infatti prassi comune per le compagnie rilasciare annunci specifici per le versioni Nintendo in occasioni separate, spesso durante eventi dedicati come i Nintendo Direct.

Negli ultimi anni, i rapporti tra Microsoft Game Studios e Nintendo hanno conosciuto un significativo rafforzamento. L'atteggiamento di apertura dimostrato da Microsoft, che controlla ZeniMax e conseguentemente Bethesda, lascia presagire che il supporto per Switch 2 rappresenti una priorità strategica per il colosso di Redmond.

Questo scenario rende plausibile l'ipotesi di vedere Oblivion Remastered approdare sulla futura console ibrida.

Vale la pena ricordare il precedente di The Elder Scrolls V: Skyrim, che nel 2016 sorprese tutti comparendo nel trailer di annuncio dell'originale Switch. All'epoca, l'idea di vedere il mastodontico RPG di Bethesda funzionare sulla piccola console ibrida sembrava quasi irrealizzabile, eppure il porting si rivelò un successo commerciale notevole.

Per gli appassionati della saga che prediligono l'ecosistema Nintendo, non resta che attendere l'annuncio ufficiale del gioco e, successivamente, eventuali dichiarazioni riguardanti il supporto per Switch 2.

Considerando i precedenti positivi e la volontà di Microsoft di espandere la propria presenza su tutte le piattaforme, ci sono buone ragioni per essere cautamente ottimisti riguardo alla possibilità di esplorare nuovamente Cyrodiil anche sulla futura console Nintendo. Questo, restando sempre in attesa di The Elder Scrolls VI, ovviamente.