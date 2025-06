La News in un minuto

Il modder AlexPreit ha creato una nuova espansione gratuita per Oblivion Remastered ispirata a The Witcher. La mod introduce una missione con cinque boss da sconfiggere per ottenere l'armatura Viper, due spade specializzate (acciaio per umani, argento per creature sovrannaturali) e cinque segni magici iconici: Aard, Igni, Axii, Quen e Yrden. Ogni segno ha cinque livelli di potenziamento e può essere rafforzato tramite le scuole di magia corrispondenti. L'avventura inizia sfidando i boss nelle zone di Cloud Top o Veyond Cave, offrendo un omaggio ben realizzato che unisce i mondi di Oblivion e The Witcher.