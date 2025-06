La News in un minuto

Bethesda ha rilasciato la prima patch ufficiale per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, che abbandona la fase beta ed è ora disponibile per tutti i giocatori PC. L'aggiornamento 1.1, dal peso di circa 15 GB, mira a migliorare la stabilità generale del gioco e correggere numerosi problemi tecnici segnalati dal lancio.