Oblivion Remastered ha ora una "vera" visuale in soggettiva

Il mondo di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered si arricchisce grazie a una nuova mod realizzata dal modder 3AMt, che introduce una vera visuale in prima persona, migliorando sensibilmente l’immersione del giocatore.

Non si tratta solo di un miglioramento grafico o tecnico, ma di una modifica capace di cambiare profondamente il modo in cui si vive l’esplorazione e il combattimento nel celebre RPG targato Bethesda (l'originale lo trovate su Amazon).

Nella versione originale del gioco, la visuale in prima persona non coincideva realmente con il punto di vista del personaggio: la telecamera era posizionata leggermente al di sopra, dando una sensazione un po’ artificiale.

Con questa nuova mod, invece, la camera è allineata perfettamente con la testa del personaggio. Non solo: è ora possibile vedere le braccia, le gambe e il corpo intero durante i movimenti e i combattimenti, con un risultato decisamente più realistico.

Il modder paragona l’effetto finale a quello – ambizioso ma sfortunato – di Trespasser, lo sparatutto ambientato nel mondo di Jurassic Park uscito nel 1998.

Anche lì si tentò di rendere visibili tutte le parti del corpo in prima persona, ma con risultati controversi, complici un sviluppo travagliato e limitazioni tecniche dell’epoca.

A distanza di anni, è interessante notare come un’idea allora avveniristica possa trovare oggi nuova vita in un contesto come quello di Oblivion.

La mod è già disponibile per il download gratuito qui ed è accompagnata da un video dimostrativo con timestamp dedicato alla nuova visuale.

Personalmente trovo questo tipo di mod un vero toccasana. La visuale in prima persona “vera” è qualcosa che dovrebbe diventare uno standard nei giochi immersivi. Soprattutto in un titolo come Oblivion, che già all’epoca trasudava atmosfera e libertà, avere un punto di vista più naturale e corporeo fa davvero la differenza.

È anche la dimostrazione di quanto sia viva la community dei modder, capace non solo di migliorare graficamente titoli datati, ma anche di innovare nel gameplay. Questo, più di qualsiasi remaster ufficiale, è il vero amore per un videogioco.

E non è l’unica chicca disponibile per Oblivion Remastered: esistono anche mod che riportano in vita la palette cromatica originale, ad esempio.