Oblivion Remastered è più simile a Elden Ring, grazie ai fan

Era solo questione di tempo prima che la follia creativa dei modder colpisse Oblivion Remastered in pieno.

A pochissimo dal rilascio del gioco (l'originale lo trovate su Amazon), due nomi ben noti nella scena — Yamashi e Jay-jay — hanno lanciato una mod chiamata Ghosts of Tamriel, che trovate qui, che introduce nel mondo di The Elder Scrolls IV un sistema di messaggi ispirato a Elden Ring.

Il funzionamento è semplice quanto geniale: ti basta premere il tasto destro CTRL per aprire un’interfaccia, scrivere il tuo messaggio su una pergamena virtuale (magari qualcosa come “Fermo! In nome della legge"), inviarlo, e lasciarlo lì per altri giocatori connessi online.

I messaggi appaiono come misteriose pietre fluttuanti — delle Welkynd Stone, per l’esattezza — con cui gli altri possono interagire e leggere il tuo avvertimento, consiglio… o delirio.

Certo, il sistema può sembrare un po’ fuori contesto in un gioco del 2006, ma parliamoci chiaro: Oblivion è sempre stato più incline al bizzarro che al realistico.

Dai glitch memorabili ai personaggi sopra le righe (qualcuno ha detto M'aiq the Liar?), l’idea di ritrovarsi messaggi assurdi come “Attento al gatto con la faccia di demone” fuori dalla gilda dei ladri non fa altro che amplificare il suo fascino caotico.

La mod funziona connessa a Internet, ma Yamashi ha assicurato che non viene tracciato alcun dato personale: ogni messaggio esiste solo temporaneamente, sparendo dopo 24 ore o se riceve troppi voti negativi. Naturalmente, è anche possibile nascondere quelli fastidiosi o posizionati male.

Onestamente, il sistema dei messaggi di Elden Ring era una delle sue trovate più brillanti: un mix tra gameplay emergente e nonsense che ha creato veri e propri momenti da meme.

Vederlo trapiantato in Oblivion, un gioco che ha sempre flirtato con il grottesco e il comico involontario, è quasi poetico. Se questa è la direzione che prenderanno le mod per Oblivion Remastered, prepariamoci a un nuovo rinascimento del meme-fantasy.

