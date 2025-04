Oblivion Remastered, una quest va fatta subito (ma c'è un motivo)

Con l’uscita di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, milioni di giocatori si stanno tuffando (o rituffando) nell’amato open world di Bethesda.

Ma mentre i neofiti esplorano Cyrodiil per la prima volta, i veterani della saga stanno lanciando un chiaro avvertimento: non aspettate troppo per affrontare la missione di Kvatch, altrimenti vi troverete in mezzo a un vero inferno.

Bethesda ha ribadito più volte che Oblivion Remastered è un remaster del classico (che trovate su Amazon), non un remake. Questo significa che molte delle stranezze (o “difetti”) del gioco originale sono ancora presenti.

Tra queste, il famigerato sistema di level scaling, che regola la forza dei nemici e la qualità del loot in base al livello del personaggio.

Anche se il designer originale ha recentemente ammesso che il level scaling fu “un errore”, il sistema è stato mantenuto nella nuova versione. Il risultato? Se affronti certe missioni — come la celebre “Breaking the Siege of Kvatch” — a un livello troppo alto, ti ritrovi circondato da Daedra letali, mentre i tuoi alleati vengono massacrati in pochi secondi.

Numerosi post su Reddit confermano che affrontare Kvatch dopo il livello 10 può trasformarsi in un'esperienza estremamente frustrante. A livelli più alti, i semplici Scamp vengono rimpiazzati da Clannfear, Daedroth, Xivali e perfino da Dremora armati di tutto punto.

Un utente racconta: «Ho chiuso il portale di Oblivion a livello 1, poi ho dormito per salire velocemente a livello 15... e ora affrontare Kvatch è una tortura.»

Altri utenti riportano di aver completato la missione a livello 20+, trovandosi costretti a usare ogni trucco del libro: evocazioni, ricariche di bastoni in campo aperto, pozioni in quantità e fughe tattiche attraverso porte di caricamento per seminare i mostri.

Come al solito, la community su PC si è messa subito al lavoro. Alcuni modder hanno già pubblicato mod di bilanciamento dei livelli nemici e mod per sbloccare ricompense non legate al livello. Purtroppo, chi gioca su console non ha queste opzioni: deve affrontare il gioco “nudo e crudo”, come previsto da Bethesda.

Insomma, se sei un nuovo giocatore, fai la missione di Kvatch il prima possibile, preferibilmente prima di raggiungere il livello 10. Ti risparmierai molte imprecazioni e potrai goderti meglio la trama principale senza essere sopraffatto dai Daedra più forti del gioco.

Sempre parlando di Oblivion Remastered, avete letto che i fan hanno corretto il più fastidioso difetto grafico del gioco?