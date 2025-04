Il fan adorante torna su Oblivion Remastered in tutto il suo "splendore"

Chi temeva che Oblivion Remastered potesse rivelarsi un gioco troppo diverso dal grande classico di casa Bethesda ha potuto tirare un sospiro di sollievo durante il reveal ufficiale: Virtuos ha infatti voluto riproporre un'esperienza più simile possibile all'originale, tirandola semplicemente a lucido per le nuove generazioni.

Questo significa che tutti i dettagli e i personaggi più iconici del quarto capitolo di The Elder Scrolls torneranno in tutto il loro "splendore" e con i loro comportamenti bizzarri, incluso uno dei personaggi allo stesso tempo più amati e odiati di sempre.

Ci riferiamo naturalmente al Fan Adorante, che anche in Oblivion Remastered sarà pronto a venerare il terreno su cui poggeremo i piedi dopo essere diventati Grand Champion.

Il suo look è stato rimodernizzato e probabilmente è meno appariscente rispetto a un tempo, ma il suo inconfondibile sorriso e la sua folta chioma restano gli stessi assurdi di sempre, provocando l'inevitabile ilarità della community.

Uno dei passatempi preferiti di molti fan di Oblivion era infatti quello di organizzare "incidenti" per il povero fan, cosa che sta ovviamente già accadendo con l'edizione rimasterizzata:

Considerando che tantissimi utenti chiedevano che non fosse modificato di una virgola, il compromesso adottato con il nuovo design di Oblivion Remastered è sicuramente più che accettabile: sarà interessante scoprire come reagiranno le nuove generazioni che non hanno avuto modo di giocare a questo grande classico e se finiranno per dargli risalto.

Ma il Fan Adorante è solo uno dei tanti dettagli rimasti immutati dalla versione originale: i giocatori stanno infatti apprezzando con non poca nostalgia tutte le reazioni e dialoghi assurdi degli NPC, ricreando in queste ore meme e momenti iconici del capolavoro originale.

Va detto che questo è comunque uno dei personaggi più iconici di tutto il gioco, al punto che Bethesda aveva deciso di omaggiarlo con il suo ritorno su Starfield.

Ricordiamo che Oblivion Remastered è già disponibile dalla giornata di ieri 22 aprile: potete acquistarlo sulle principali piattaforme di gioco o iniziare a scaricarlo senza costi aggiuntivi con un abbonamento Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).