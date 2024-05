I giocatori di Helldivers 2 PC costretti a collegarsi a un account PSN, ma c'è un perché

Helldivers 2 richiederà presto ai giocatori PC di collegare il proprio profilo a un account PlayStation Network, cosa che al lancio era solo facoltativa.

Lo sparatutto per PC e PlayStation 5 (che trovate anche su Amazon) è progettato per essere giocato con i compagni di squadra che uniscono le forze per completare le missioni ambientate su pianeti infestati da insetti alieni o terrificanti robot.

Helldivers 2 è un gioco tanto divertente (come vi abbiamo spiegato nella recensione) quanto brutale, sebbene ora c'è una questione che sta infiammando la fanbase.

Come riportato anche da GamesRadar, a partire dal 6 maggio, tutti i nuovi giocatori di Helldivers 2 su PC dovranno collegare il proprio profilo di gioco a un account PlayStation Network attivo, per poter usufruire dei “valori di sicurezza e protezione forniti” da PlayStation stessa.

Questa opzione era già stata prevista al momento del lancio a causa di difficoltà tecniche, ma Sony Interactive Entertainment scrive ora che il periodo di "grazia" sta per finire.

«I giocatori attuali su Steam inizieranno a vedere il login obbligatorio dal 30 maggio e dovranno aver collegato un account Steam e PlayStation Network entro il 4 giugno», si legge nel post di Sony su Steam.

I giocatori di Helldivers 2 avranno quindi ancora un po' tempo per prepararsi al cambiamento degli account (se volete farlo subito, cliccate qui).

Nel Discord di Helldivers 2, il community manager di Arrowhead Thomas Petersson - noto anche come Twinbeard - ha risposto alle preoccupazioni sulle regioni che non dispongono di PlayStation Network.

Petersson scrive di non essere sicuro di cosa questo significhi per i giocatori al momento, il che non è di grande aiuto per i giocatori preoccupati, ma Arrowhead sta studiando attivamente come affrontare il problema in futuro.

Restando in tema, il fenomeno Helldivers 2 ha conquistato il mondo ma non la community Xbox, così i fan lo hanno creato grazie ad Halo Infinite.