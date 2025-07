Lungo le pittoresche coste della Liguria, dove le case colorate si affacciano sul mare Mediterraneo in un abbraccio di colori vivaci, nasce l'ispirazione per l'ultima creazione destinata agli appassionati dell'architettura italiana. Il Gruppo LEGO ha annunciato il lancio di un nuovo set per adulti che cattura l'essenza dei borghi marinari italiani, trasformando 3.251 pezzi in un angolo di Mediterraneo da costruire mattoncino dopo mattoncino. Questo omaggio alla Riviera Italiana non è solo un modello architettonico, ma un'esperienza immersiva che permette di esplorare la vita quotidiana di un villaggio di pescatori, completo di attività commerciali e momenti di vita familiare tipici della tradizione italiana.

Il nuovo set LEGO Ideas Italian Riviera porta sulla scrivania dei costruttori l'atmosfera delle Cinque Terre, con influenze della Costiera Amalfitana.

La collezione include dieci minifigure che animano il villaggio: dal venditore di gelati alla nonna che insegna al nipote a preparare le trofie, dal pescivendolo ai turisti che assaporano le specialità locali. Ogni personaggio racconta una storia, contribuendo a creare un microcosmo vibrante di cultura mediterranea.

LEGO

Ecco i numeri del set:

Dalla passione di un fan alla realtà dei mattoncini

Dietro questo progetto c'è la visione creativa di Alex Sahli, un appassionato LEGO di Portland, Oregon, che ha presentato la sua idea attraverso il programma LEGO Ideas.

LEGO Ideas

Alex Sahli, parlando della sua creazione, ha dichiarato:

L'Italia è sempre stata la mia destinazione preferita. La combinazione di paesaggi naturali e bellezza architettonica è davvero fonte d'ispirazione

La sfida principale affrontata dal designer è stata quella di incorporare edifici ad angolazioni diverse mantenendo la stabilità complessiva della struttura.

Alex infatti ha aggiunto:

Sono particolarmente orgoglioso dei colori vivaci e della varietà di texture presenti in tutto il modello, soprattutto nell'acqua, nelle case e nelle opere in pietra. Sono anche soddisfatto di come sono riusciti i tetti in tegole. È un design semplice, ma funziona efficacemente e completa l'estetica generale

Ogni edificio del set è stato progettato con tetti rimovibili e piani superiori accessibili, permettendo di esplorare gli interni dettagliati: una gelateria, un negozio di attrezzature subacquee e un vivace mercato del pesce, insieme alle abitazioni dei negozianti. Questi dettagli architettonici trasformano il modello in una vera e propria esplorazione tridimensionale della vita costiera italiana.

La cura dei particolari si estende anche agli elementi paesaggistici, con l'acqua del Mediterraneo che lambisce le fondamenta delle abitazioni colorate. Le tecniche costruttive innovative utilizzate per rappresentare le diverse texture - dalla roccia all'acqua, dai muri intonacati ai tetti di tegole - testimoniano l'attenzione al dettaglio che caratterizza questo set.

Un piccolo angolo d'Italia che prende vita tra le mani degli appassionati.

Appassionati e collezionisti potranno acquistare il set a partire dal 7 agosto 2025, quando sarà disponibile in accesso anticipato per i membri LEGO Insiders sul sito ufficiale e nei negozi LEGO, al prezzo di € 279,99. Dal 10 agosto, il set sarà invece accessibile per tutti.

Per rendere l'esperienza ancora più speciale, i membri LEGO Insiders che acquisteranno il set tra il 7 e il 13 agosto riceveranno in omaggio l'esclusivo set "Mediterranean Scene". Inoltre, dal 7 agosto, gli iscritti potranno riscattare 1.750 punti LEGO Insiders per ottenere un esclusivo taccuino puntinato in formato A5, il compagno di viaggio ideale per annotare impressioni e ricordi di viaggi reali o immaginari lungo le coste italiane.