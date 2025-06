LEGO Insiders, la nuova "versione" del programma LEGO VIP è finalmente disponibile su LEGO.com!

Il programma fedeltà LEGO VIP è stato introdotto nel 2009 e, dopo quattordici anni, è stato rinnovato diventando LEGO Insiders, con l'aggiunta di alcune nuove funzionalità, pur mantenendo il familiare sistema di accumulo punti.

Per dare un'occhiata al nuovo e vivace mondo di LEGO Insiders, visita https://lego.com/insiders!

Le novità

Una delle principali novità di LEGO Insiders è la possibilità di registrare i propri set, purché prodotti a partire dal 2018, l'anno nel quale i manuali di istruzioni sono stati dotati di un QR Code che identifica univocamente ciascuna copia di ciascun set. Per ogni set registrato, gli utenti saranno premiati con 20 punti VIP. Non importa dove avete comprato i vostri set: negozi di giocattoli, supermercati, LEGO Store (ufficiali o certified store), grandi magazzini: qualunque set potrà essere registrato, anche quelli acquistati di seconda mano o quelli "ereditati" da fratelli, sorelle o parenti vari.

Ora però che il sistema di registrazione è attivo, il discorso per i set usati cambia: se infatti chi vende il set usato avrà già registrato il set sul proprio account, chi quel set lo comprerà non potrà a propria volta registrare lo stesso set.

Vi spieghiamo come fare a registrare i vostri set più avanti nell'articolo.

Un'altra novità è l'unificazione degli account: tutti i login LEGO, per gli iscritti maggiorenni, sono ora centralizzati.

Ciò include i precedenti account separati per LEGO VIP, rivista LEGO Life, applicazioni LEGO e piattaforma LEGO Ideas.

Tutti i membri LEGO VIP saranno automaticamente trasferiti a LEGO Insiders, inclusi i punti VIP validi.

Gli ulteriori vantaggi per i membri sono: accesso anticipato a set, contenuti esclusivi, intrattenimento digitale per la famiglia per sbloccare attività, idee di gioco e attività, regali speciali con l'acquisto di determinati set, accesso a LEGO Ideas, alla rivista LEGO Life e ai dettagli in anteprima sugli eventi in negozio.

Altra novità importante, per la prima volta LEGO mette a disposizione di costruttori e appassionati adulti una piattaforma di condivisione dei set acquistati, dei propri interessi e delle proprie creazioni: è la community LEGO Insiders! Si tratta di uno spazio dove gli appassionati possono condividere costruzioni ispirate, conoscere meglio i set e i designer LEGO e connettersi con altri fan.

Jason Whiting, Global LEGO Insiders Director, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di presentare LEGO Insiders, un mondo di esperienze entusiasmanti e premi esclusivi, tra cui sconti per i membri, regali ed esperienze digitali per i nostri nuovi e attuali fan. In LEGO Group crediamo che il gioco debba essere premiato, quindi il nostro programma aggiornato rende più facile che mai per le persone godere di tutti i vantaggi di essere un fan LEGO, aggiungendo allo stesso tempo nuovi modi per connettersi con i colleghi costruttori e per condividere la gioia del gioco attraverso una comunità globale.

Come registrare i propri set

Una delle principali novità di LEGO Insiders è quella di poter registrare i set acquistati (non importa dove o quando, purchè siano stati prodotti dal 2018 in poi), ricevendo in cambio 20 punti VIP per ciascun set registrato.

Nel caso in cui siano state acquistate più copie dello stesso set (Battle Pack, set in doppia versione come il recente LEGO Icons #10317 Land Rover Classic Defender 90 - vedi il set su lego.com), è possibile registrare ciascuna copia del set e ottenere i 20 punti di premio. Vediamo insieme come fare.

Per registrare i set sarà sufficiente leggere il QR Code presente sulla copertina dei manuali di istruzioni dei set in nostro possesso (purchè prodotti dal 2018 in poi, anno di introduzione del QR Code sui manuali) e riscuotere i 20 punti.

Sono due i metodi a disposizione per registrare i propri set: il primo è quello di utilizzare LEGO Builder (disponibile sia per Apple che per Android), l'app ufficiale LEGO per trovare e salvare istruzioni di montaggio digitali in PDF e 3D per la costruzione dei set.

Scegliere questo metodo consente anche di aggiungere i set "scansionati" alla propria collezione "in-app".

In alternativa, sfruttando la funzione di lettura dei codici QR presente ormai nella maggior parte degli smartphone, è possibile leggere i QR Code stampato sui manuali di istruzioni e seguire l'URL ricavato dalla lettura stessa.

Curiosità

Se si effettua una scansione tramite l'app LEGO Builder, ogni scansione richiede l'esecuzione di un semplicissimo problema matematico (moltiplicazioni o divisioni da tabelline di prima elementare) prima di poter aggiungere punti, ragionevolmente per evitare un caricamento massivo di set da parte dei singoli utenti e non rischiare quindi il sovraccarico dei server.