Nuove versioni fisiche in arrivo, e senza brutte sorprese

Nel panorama sempre più digitale del gaming, c'è chi continua a scommettere sulla bellezza e la concretezza del formato fisico.

Lost in Cult, noto brand legato alla cultura videoludica, ha annunciato una nuova linea di edizioni fisiche che punta tutto sulla preservazione del videogioco, senza aggiornamenti post-installazione, download obbligatori o codici da riscattare.

Solo il gioco completo, subito disponibile e giocabile offline. Le prime tre uscite includono titoli molto diversi tra loro ma accomunati da un forte carattere autoriale: l’avventura surreale Thank Goodness You’re Here, il mistero interattivo live-action Immortality, e il racconto horror in pixel art The Excavation of Hob’s Barrow.

Ogni edizione è curata nei minimi dettagli: oltre al disco o alla cartuccia, la confezione include una copertina alternativa, un poster, un libretto con saggi critici e artwork inediti. Un'operazione pensata tanto per i collezionisti quanto per chi vuole semplicemente possedere ciò che acquista.

Le copie saranno estremamente limitate: Immortality arriverà in 1.500 unità su PS5, Hob’s Barrow in 3.000, mentre Thank Goodness You’re Here sarà stampato in 1.500 copie su PS5 e 3.000 su Nintendo Switch.

Le spedizioni partiranno nel quarto trimestre del 2025, con un ritmo di pubblicazione di un gioco ogni tre mesi.

A collaborare al progetto ci sono anche gli esperti di Does It Play, gruppo specializzato in testing di giochi fisici, che ha garantito che ciascun titolo sarà disponibile nella sua versione definitiva, senza necessità di connessione a internet o patch future.

Un contrasto netto rispetto all’approccio adottato da molte aziende per la futura Nintendo Switch 2, dove le cartucce funzioneranno solo come chiavi di autenticazione e richiederanno comunque il download completo del gioco.

In un'epoca in cui la conservazione videoludica diventa sempre più importante, Lost in Cult sembra voler rispondere alle richieste di una parte della community che non vuole rinunciare alla proprietà reale dei giochi.

Un progetto ambizioso, che guarda al futuro ma con il rispetto che si deve al passato. Un po' come fa anche GOG da qualche mese a questa parte, anche se digitalmente.

