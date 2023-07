Nothing Phone (1) a un prezzo super per il Prime Day! -13%

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate lo smartphone Nothing Phone (1), che potete portarvi a casa a soli 329,99€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo più basso recente di 379,99€.

Lo smartphone Nothing Phone (1) ridefinisce la comunicazione con la sua innovativa interfaccia Glyph, che utilizza pattern luminosi per segnalare chiamate, notifiche e stato di carica. Il suo design combina eleganza e resistenza grazie al vetro Gorilla dual-side, al telaio in alluminio e a un sofisticato sistema di vibrazione per un tocco realistico.

In ambito fotografico, lo smartphone Nothing Phone (1) si distingue per una doppia fotocamera da 50MP che assicura dettagli nitidi in tutte le condizioni di luce. Funzioni intelligenti, un campo visivo di 114° e la doppia stabilizzazione dell'immagine arricchiscono l'esperienza fotografica.

Lo smartphone Nothing Phone (1) offre anche eccellenti prestazioni video, con riprese in 4K, movimenti fluidi a 60 fps, Live HDR per la personalizzazione di luci e ombre e una modalità notturna che garantisce luminosità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Lo schermo OLED da 6,55" dello smartphone Nothing Phone (1), che può visualizzare un miliardo di colori, offre una fedeltà cromatica eccezionale, contrasti profondi grazie all'HDR10+ e una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz, garantendo reattività e efficienza energetica.

