Notebook gaming MSI con RTX 4080 ora in sconto di 400 euro su Amazon!

Non tutti si sentono a loro agio con un desktop da gaming, sia perché magari si spostano spesso, sia perché hanno necessità di spazio che non collimano con il fatto di avere una scrivania interamente dedicata a un PC da gioco.

È in questo caso, più che mai, che un notebook da gaming può venire in soccorso, dal momento che unisce in un corpo sottile le tecnologie per giocare i videogiochi al massimo e la facilità di trasporto, che vi permette di sistemarvi dove vi è più congeniale e di giocare perfino mentre siete in treno, in pausa pranzo o all'università (ogni riferimento al mio notebook da gaming durante gli anni universitari è puramente voluto, ndr).

A tal proposito, nella cornice della Amazon Gaming Week vi segnaliamo che in questo momento potete trovare un corposo sconto sul notebook di fascia alta MSI Vector GP68HX, equipaggiato con nientemeno che una NVIDIA RTX 4080 di ultima generazione.

Grazie all'offerta in corso, il notebook normalmente venduto a 2.899 euro si porta a casa spendendo invece 2.499 euro, con uno sconto di 400 euro sul prezzo di listino abituale.

Si tratta di un portatile con display 16" FHD+ a 144 Hz, che sotto la scocca non si fa mancare davvero niente: sotto la sua tastiera retroilluminata (e italiana), infatti, trovate una CPU Intel i9-12900HX, la GPU RTX 4080 che abbiamo già citato (equipaggiata con ben 12 GB GDDR6 per far girare al massimo i vostri giochi) e 16 GB di RAM DDR5 4800 MHz.

Inoltre, per l'archiviazione dei vostri videogiochi avete 1 TB di SSDPCIe4, per il massimo della velocità senza doversi preoccupare di avere troppo poco spazio.

Equipaggiato con Windows 11, il notebook è in questo momento al prezzo più basso di sempre su Amazon: se state cercando di rinnovare i vostri equipaggiamenti in termini videoludici, insomma, potrebbe essere l'occasione che stavate aspettando.