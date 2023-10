Notebook ASUS TUF con RTX 4060 al prezzo più basso di sempre! -19%

La è ufficialmente iniziata e proseguirà fino alle 23:59 di domani, 11 ottobre. Questa iniziativa, che anticipa il Black Friday, offre sconti su migliaia di articoli del vasto catalogo di Amazon. Mentre in altre sedi vi abbiamo presentato le promozioni più allettanti, in questo articolo mettiamo sotto i riflettori un prodotto di spicco: il notebook ASUS TUF Gaming F15.

Questo notebook gaming è uno dei migliori sul mercato. In questa occasione speciale, può essere vostro per . Si tratta di una proposta che inaugura splendidamente questo periodo promozionale, e suggeriamo di afferrarla senza indugi per evitare il rischio di rimanere a mani vuote.

N.B.: Gli sconti sono basati sui prezzi di listino.

ASUS TUF Gaming F15, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook gaming ASUS TUF Gaming F15 è animato dal potente processore Intel Core i7-12700H. Questo processore, progettato per gestire senza sforzo i compiti multitasking più impegnativi, rappresenta il cuore dinamico di ogni sfida videoludica. Grazie alla presenza di 16 GB di RAM, i giocatori più appassionati e meticolosi possono contare su un gioco estremamente fluido e una reattività del sistema al vertice della categoria.

Dotato di un disco SSD da 1 TB, ASUS TUF Gaming F15 offre abbondante spazio per archiviare tutti i vostri giochi preferiti e i contenuti multimediali, garantendo al contempo tempi di caricamento fulminei che vi permetteranno di tornare all'azione in un istante. Ma il vero gioiello di questo notebook è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di GDDR6. Questa formidabile GPU non solo garantisce immagini cristalline e ricche di dettagli, ma arricchisce ulteriormente l'esperienza di gioco, rendendo ogni scena visivamente avvincente e ricca di profondità.

Relativamente al prezzo, sottolineiamo che gli 1.099€ attuali rappresentano un'offerta molto conveniente per questo notebook gaming in quanto permette di averlo al prezzo più basso a cui sia stato proposto su Amazon!

