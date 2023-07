Nonstante gli anni, Switch ha registrato il miglior giugno di sempre

Che Nintendo Switch sia un successo non è una novità, ma che ancora riesca a vendere così tanto è decisamente una sorpresa.

La console ibrida, che trovate sempre su Amazon ovviamente, ha conquistato il mondo dei videogiochi dal 2017 ad oggi e non sembra volersi fermare.

Sta conquistando anche i videogiocatori più nostalgici, visto che sempre più collection stanno arrivando sulla piattaforma, come quella dedicata a Metal Gear Solid.

Anche per questo motivo una eventuale Nintendo Switch 2 non è una priorità al momento, visto quanto ancora riesce a vendere.

E i numeri sono comunque impressionanti perché, in Giappone, la console ha registrato il suo mese migliore di sempre.

Come riporta VGC, giugno è stato il mese dei record per Nintendo Switch nella terra del Sol Levante.

Secondi i dati di Nikkei, la console ha venduto 38mila unità lo scorso mese, il 68% in più rispetto a giugno dello scorso anno. Secondo le stime degli analisti, Switch potrebbe arrivare a 30 milioni di console vendute nel solo Giappone entro la fine dell'anno.

Si tratta di numeri molto importanti, se consideriamo che la console è ormai nel suo sesto anno di vita.

Merito senz'altro della scia dell'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che oltre ad aver venduto tantissimo di suo si è portato sicuramente dietro anche un traino di vendite per la console.

Considerate che il titolo uscito lo scorso maggio ha battuto notevolmente il suo predecessore, visto che Tears of the Kingdom ha triplicato Breath of the Wild.

Di questo passo ci vorrà forse molto tempo prima di sapere qualcosa di un eventuale successore di Switch. Anche se qualcuno avrebbe già trovato addirittura il nome in codice dell'hardware, secondo alcune fonti.

Per chi, intanto, possiede Nintendo Switch, sappiate che non dovete assolutamente soffiare sulle cartucce. Davvero.