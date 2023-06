Nintendo Switch 2 non è una priorità, ma c'è un perché

A più di sei anni dal lancio, continuano a circolare voci secondo cui Nintendo sarebbe al lavoro sul successore di Switch, la console domestica più venduta della sua storia.

il successo ottenuto dalla console ibrida (trovate il modello OLED su Amazon) è infatti una conferma implicita che una nuova piattaforma prima o poi si avrà.

Del resto, proprio in queste ore il presidente Shuntaro Furukawa ha confermato che il successore di Switch utilizzerà i Nintendo Account, facilitando il trasferimento dei dati.

Tuttavia, con vendite ancora sostenute e 125 milioni di console piazzare finora, Nintendo ha lasciato intendere di non avere fretta di lanciare il prossimo modello, da cui il silenzio per quanto riguarda informazioni ufficiali sul progetto (via TheGamer).

«Crediamo che ci sia l'opportunità di sfruttare il gran numero di unità di software presenti sul mercato», ha dichiarato Furukawa durante un incontro con gli azionisti.

«Oltre a continuare a rilasciare nuovi titoli, abbiamo anche intenzione di distribuire contenuti aggiuntivi per i titoli esistenti, in modo che i clienti possano goderne a lungo».

Il tempo trascorso dal lancio di Switch si sta avvicinando al periodo più lungo tra le console Nintendo, incluso l'intervallo tra l'uscita della Wii U e quella della prima Switch.

La differenza sostanziale, ovviamente, è che Switch è stata e continua a essere un grande successo, mentre la Wii U non lo è stata affatto.

In tempi non sospetti, Shigeru Miyamoto aveva sottolineato l'importanza di tornare a concentrarsi sulla retrocompatibilità tra console: un aspetto che, per evidenti motivi di design, Switch è stata costretta a limitare.

Ma non solo: ricordiamo che nelle scorse settimane era spuntata un'offerta di lavoro relativa alla produzione di una console next-gen per una compagnia videoludica con sede a Kyoto: pur non facendo alcun nome, i riferimenti a Nintendo Switch 2 sembravano piuttosto palesi.