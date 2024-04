CD Projekt prende in giro i "Quadrupla-A" di Ubisoft: «I nostri saranno "Quintupla-A"»

Quando Ubisoft ha scelto di lanciare Skull and Bones con il discutibile prezzo di circa 80 euro al lancio, la compagnia aveva giustificato la scelta con una frase che ancora oggi fa discutere gli addetti ai lavori, definendolo il primo vero "Quadrupla-A".

Una definizione che non sembra aver convinto gli utenti a dargli fiducia — e per buoni motivi, che abbiamo spiegato nella nostra recensione — ma che ha anche acceso i riflettori nell'industria: è davvero necessario iniziare a parlare di "Quadrupla-A", o addirittura devono servire ulteriori definizioni?

La risposta a queste domande da parte di chi vi scrive è ovviamente "no", e fortunatamente sembrano pensarla così anche gli stessi addetti ai lavori: GamesRadar+ segnala infatti un divertente siparietto nel corso di una sessione Q&A di CD Projekt con gli investitori, dove è stato affrontato proprio questo argomento.

Sappiamo infatti che lo studio è attualmente al lavoro su diversi titoli, che includono un quarto capitolo di The Witcher (trovate The Witcher 3 su Amazon) e un sequel di Cyberpunk 2077, ma se Skull and Bones è un quadrupla-A allora come dovremmo chiamare questi ambiziosissimi titoli?

Uno degli investitori ha proprio chiesto — scherzosamente, va ricordato — se lo studio ha intenzione di rivedere la propria politica sui tripla-A sulla linea dei commenti rilasciati precedentemente da Ubisoft.

Karolina Gnaś di CD Projekt non si è fatta trovare impreparata e aveva in mente una risposta perfetta, ovviamente anche in questo caso assolutamente scherzosa e non da prendere sul serio:

«I nostri saranno "Quintupla-A"».

Una vera e propria stoccata agli autori di Skull and Bones, ma dopo il flop dell'avventura piratesca dubitiamo fortemente che altri team di sviluppo oseranno utilizzare il termine "Quadrupla-A" con leggerezza.

E chissà se altre compagnie raccoglieranno il "guanto di sfida" di CD Projekt e annunceranno anche loro nuovi "Quintupla-A" o addirittura arrivare a 6A.

O magari, e questa sì che sarebbe un'impresa degna di nota, si potrebbe cominciare a mettere un freno ai budget assurdi.

Speriamo che CD Projekt sia della stessa idea con i suoi prossimi titoli, anche se non ha nascosto di voler provare a rivoluzionare il medium: in particolare, pare che Cyberpunk 2 sarà una «fusione unica tra film e videogioco».