Nonostante il periodo nero, c'è chi ha registrato un anno da record

Nei risultati finanziari pubblicati giovedì, relativi all'anno conclusosi il 31 marzo, Capcom ha annunciato un altro anno di crescita record.

Questi risultati segnano anche l'undicesimo anno consecutivo di crescita del reddito operativo della società che ha dato i natali a Resident Evil 4 Remake (che trovate su Amazon in offerta).

Sapevamo già che questo era un periodo d'oro per Capcom, che in un momento in cui l'industria fatica ha invece rivisto al rialzo le sue previsioni per l'anno fiscale.

Come riportato anche da VGN, il fatturato netto è stato di 152.410 milioni di yen (977 milioni di dollari), con un aumento del 21,0% rispetto all'anno precedente.

Inoltre, l'utile operativo è stato di 57.081 milioni di yen (366 milioni di dollari), con un aumento del 12,3% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile ordinario è stato di 59.422 milioni di yen (381 milioni di dollari), con un aumento del 15,7% rispetto all'anno precedente.

Infine, parlando ancora di dati, l'utile netto attribuibile ai proprietari della casa madre è stato di 43.374 milioni di yen (278 milioni di dollari), con un aumento del 18,1% rispetto all'anno precedente.

Il maggior guadagno di Capcom è stato Resident Evil 4 Remake, l'acclamato rifacimento del classico survival horror. Il gioco ha venduto 3,3 milioni di unità durante questo periodo finanziario, portando le vendite del gioco a 7 milioni.

Street Fighter 6, che ha debuttato lo scorso giugno, ha venduto di suo 3,3 milioni di unità, mentre l'ultimo grande titolo di Capcom, ossia Dragon's Dogma 2, ha venduto 2,6 milioni di unità dall'uscita, portando le vendite complessive del franchise a oltre 11 milioni.

Il prossimo titolo della serie Capcom di Monster Hunter, ossia Monster Hunter Wilds, è stato annunciato a dicembre 2023 durante i The Game Awards. Staremo a vedere se anche lui farà grandi numeri come i suoi predecessori.