Nonostante gli update, Cyberpunk 2077 ha ancora delle quest rotte

Cyberpunk 2077 è migliorato molto con Phantom Liberty e il collaterale update 2.0, ma non mancano in ogni caso dei problemi come una missione "rotta" che al momento è (quasi) impossibile da completare.

Il turbolento titolo di CD Projekt Red (lo trovate su Amazon) ha vissuto degli anni sul filo del rasoio e, nel bene e nel male, ogni tanto cade dal lato sbagliato.

Il team di sviluppo sta continuando ad aggiornare il titolo se non altro, e anche dopo l'atteso update 2.0 è arrivato un aggiornamento più piccolo ma importante.

Ci sarà tempo prima di "Cyberpunk 2" insomma, e sebbene CD Projekt Red sia ovviamente orientata anche verso quello scenario, c'è ancora del lavoro da fare su Cyberpunk 2077.

Come aggiustare la quest “New Person, Same Old Mistakes”, che al momento soffre di un bug molto frequente.

Un problema capitato anche al sottoscritto e, come riporta Kotaku, mi pare di essere in buona compagnia.

Nel corso degli eventi di Phantom Liberty incontrerete un paio di personaggi molto surreali, dei poliziotti incompetenti che, se assistiti da V, riusciranno ad uscire da Dogtown e uno di questi aprirà un chioschetto di hot dog a Night City.

Successivamente verrete chiamati per incontrare il gestore della nuova attività ma, come accaduto a molti, il locale sarà chiuso e inaccessibile.

Quindi se in “New Person, Same Old Mistakes” vi ritroverete con la serranda chiusa non vi preoccupate, non è colpa vostra. Al momento l'unico fix utile scovato dai giocatori online è quello di ricaricare un salvataggio precedente all'avvio della missione, ma ad una condizione precisa.

Alcuni giocatori segnalano che il bug viene attivato rispondendo al telefono e dicendo che passerete più tardi. Se leggete semplicemente il messaggio senza dire una parola, attiverete comunque la missione, ma non il bug. Il problema è che, se non andate a trovare Bill subito dopo aver ricevuto il suo messaggio, potreste non avere un salvataggio precedente a quando vi ha contattato. Oppure lo avreste ma di molte ore precedente.

Insomma, bisogna aspettare che CD Projekt Red si accorga di questo bug (non ci sono comunicazioni in merito), e lo risolva.

