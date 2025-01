Non solo Helldivers 2: Arrowhead pensa al prossimo progetto

Il Direttore Creativo di Arrowhead, Johan Pilestedt, ha recentemente svelato sui social che lo studio sta già lavorando su un nuovo gioco.

Con Helldivers 2 (che trovate su Amazon) che si è rivelato essere un successo assoluto, ora a quanto pare si guarda al futuro.

Sempre Pilestedt ha sfruttato la fine dell'anno per sottolineare che tutti i videogiochi sviluppati dal suo studio avranno sempre il divertimento al primo posto.

In un post su X (via VGC), Pilestedt ha fatto una domanda abbastanza chiara alla sua community:

«A 10 minuti dall'inizio del 2025, quali sono le vostre aspettative e desideri per il prossimo gioco di Arrowhead? Sto lavorando sul concetto principale, ma mi piacerebbe sentire le vostre speculazioni.»

Dopo il lancio e il grande successo di Helldivers 2 lo scorso anno, Arrowhead ha continuato a migliorare e aggiornare il gioco, supportandolo come un live service (ma con aggiunte di un certo peso, come le skin di Killzone 2).

Pilestedt ha addirittura suggerito che il gioco potrebbe evolversi nel tempo fino a diventare di fatto Helldivers 3.

L’obiettivo sembra essere quello di creare un’esperienza in continua espansione per i giocatori.

Lanciato sotto la pubblicazione di Sony, Helldivers 2 ha di fatto battuto vari record, diventando il gioco con il lancio più rapido di PlayStation, con 12 milioni di copie vendute in 12 settimane tra PC e PS5.

Arrowhead è uno studio indipendente con sede a Stoccolma, in Svezia, che ha già alle spalle alcuni successi come Magicka, The Showdown Effect per Paradox, Gauntlet per Warner Bros, Interactive, e l’originale Helldivers.

Il futuro di Helldivers 2 sembra ancora in crescita, ma la domanda che sorge ora è: quale sarà il prossimo passo per Arrowhead e il suo prossimo progetto? Al momento non mi è dato rispondere. Nel mentre, recuperate la mia recensione del gioco, che male non è.