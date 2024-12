Killzone 2 è tornato in Helldivers 2, da ora

Il crossover tra Helldivers 2 e Killzone 2 ha finalmente preso il via, portando con sé una serie di contenuti tematici disponibili nel Superstore.

La serie di sparatutto in prima persona è ormai ferma da Killzone Shadow Fall, titolo di lancio per PlayStation 4 (che trovate su Amazon).

Ora, dopo le voci delle scorse ore, sembra proprio che IP sia "tornata" nello sparatutto multiplayer di maggior successo degli ultimi tempi.

Come riportato anche da The Gamer, l'evento è suddiviso in due fasi, con la prima già iniziata e dedicata alla fanteria d'assalto.

La seconda fase partirà il 23 dicembre e sembra incentrata sulla classe Scout Sniper, stando al banner promozionale.

La prima parte del crossover offre agli utenti la possibilità di acquistare l'armatura della fanteria d'assalto, insieme all'iconico fucile d'assalto StA-52, una versione futuristica del FAMAS.

Inoltre, sono disponibili una mantella, uno stendardo e un titolo giocatore, tutti ispirati al mondo di Killzone 2.

Ecco, poco sotto, i prezzi dei nuovi cosmetici:

Fucile d'assalto StA-52: 615 Super Credits

Armatura: 500 Super Credits

Mantella: 310 Super Credits

Titolo giocatore: 150 Super Credits

Elmo: 310 Super Credits

Stendardo: 90 Super Credits

Il team di Arrowhead, sviluppatore di Helldivers 2, ha spiegato la filosofia dietro la scelta dei crossover: «Abbiamo deciso da tempo di farli solo se e quando hanno un senso perfetto per il gioco. In quest'ottica, siamo entusiasti di annunciare il nostro primissimo crossover: Killzone 2.»

Oltre ai nuovi contenuti, l'evento servirà anche per testare una nuova rotazione del Superstore.

Per questa occasione, il negozio avrà due pagine di oggetti da esplorare, per poi tornare al formato abituale dopo che il team avrà raccolto i feedback della community.

La seconda fase dell'evento, come suggerito dal banner, sarà dedicata alla classe Scout Sniper e inizierà il 23 dicembre.

Nel frattempo, i giocatori possono già immergersi nell'universo di Killzone 2 con i nuovi oggetti tematici disponibili nella prima fase.

Ovviamente, Guerrilla Games non è in alcun modo implicata con questo crossover, non essendo intenzionata a tornare sul franchise di Killzone.