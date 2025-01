L'autore di Helldivers 2 contro il politicamente corretto: «Fate giochi buoni, non politica»

Uno dei più grandi successi del 2024 è stato indubbiamente Helldivers 2, che ha allo stesso tempo portato Arrowhead a diventare uno dei team di sviluppo più seguiti dalla community.

Gli autori sono stati infatti particolarmente trasparenti sui propri desideri per il futuro dello sparatutto PlayStation (lo trovate su Amazon), dimostrandosi anche attenti alle richieste e ai feedback della community, come dimostrato dal recente "caso" del crossover con Killzone.

Adesso il team di sviluppo sembra pronto a iniziare a una nuova avventura: il creative director Johan Pilestedt ha annunciato con un post pubblicato su X di essere già al lavoro sul «concetto principale» del prossimo videogioco di Arrowhead (via Game Rant).

Johan Pilestedt ha sfruttato l'occasione per sottolineare che tutti i videogiochi sviluppati dal suo studio avranno sempre il divertimento al primo posto, scagliandosi contro il politicamente corretto a tutti i costi:

«Se non aggiunge qualcosa all'esperienza di gioco, la toglie. E i videogiochi dovrebbero essere una pura ricerca di momenti incredibili. [...] Non mi importa davvero. Fate giochi buoni, non dichiarazioni politiche contemporanee».

Dichiarazioni che sono destinate a far discutere, ma che sottolineano la volontà di Arrowhead di volersi concentrare sempre e solo su formule gameplay che possano catturare l'interese dei giocatori.

L'autore ha poi raccolto feedback e suggerimenti su eventuali nuovi giochi, sfruttando il tutto per svelare retroscena su videogiochi in sviluppo che non hanno mai visto la luce.

Tra questi doveva esserci un titolo simile a Star Fox con il nome in codice "Eagles of Democracy", di cui ha anche pubblicato alcune concept art, ma anche di uno twin-stick shooter che avrebbe dovuto rappresentare una versione più moderna del classico arcade Smash TV.

Al momento il post-Helldivers 2 sembrerebbe ben distante, motivo per il quale non possiamo sapere davvero cosa aspettarci, ma a giudicare dai concept scartati già svelati da Arrowhead pare che il team di sviluppo non abbia affatto paura di sperimentare, mettendo sempre il divertimento al primo posto.

Ovviamente monitoreremo con attenzione gli ultimi sviluppi e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.