Non solo Halo: tanti giochi Xbox sarebbero in arrivo su PS5

Molti fan sono scontenti della strategia di comunicazione di Microsoft sui giochi Xbox destinati ad approdare - pare - anche su PS5.

Ieri, un articolo di The Verge ha rivelato che l'azienda stava pensando a un remaster di Halo: Combat Evolved per PS5, scatenando ovviamente mille supposizioni.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, alcuni insider piuttosto affidabili hanno rincarato la dose, affermando che una serie di importanti esclusive Xbox sono in procinto di arrivare sulla piattaforma rivale.

Quando all'inizio di quest'anno sono emerse notizie di giochi Xbox multipiattaforma, un gran numero di utenti le ha respinte fino a quando fonti attendibili non hanno iniziato a corroborare tali affermazioni.

Microsoft è stata costretta a condurre un “aggiornamento commerciale”, durante il quale ha confermato che quattro dei suoi titoli erano destinati alla PS5, per cominciare (oltre a quelli che già trovate su Amazon).

Da allora non ci sono stati aggiornamenti da parte di Xbox, ma le voci ora sono tornare a farsi sentire con prepotenza.

Il noto insider "NateTheHate" ha affermato che importanti e "significativi” giochi Xbox sono in arrivo su PlayStation.

Anche l'utente di ResetEra "Shinobi602", noto per le sue conoscenze nel settore, ha confermato la stessa cosa. Questo, insieme al rapporto di The Verge, ha spinto i fan di Xbox a chiedere chiarezza verso Microsoft.

Molti hanno pensato che il passaggio di Halo alla multipiattaforma segnerà la fine dell'hardware di Xbox, anche le console della Casa di Redmond non stanno vendendo molto già di base.

Considerando che tantissimi giocatori di Hellblade 2 hanno scelto di mollarlo prima ancora di essere arrivati a scoprire il finale della storia, sembra proprio che un futuro multipiattaforma più "incisivo" per i giochi Xbox sia a questo punto inevitabile.

Chissà che non ne sapremo di più in occasione dell'Xbox Games Showcase, il quale sarà trasmesso in live streaming il 9 giugno 2024, a partire dalle 19 ora italiana (ecco i dettagli).