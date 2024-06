Hellblade 2 è stato mollato dall'87% dei giocatori Xbox, senza vedere il finale

Dopo le prime due settimane dall'uscita di Hellblade 2, i primi dati sul coinvolgimento del pubblico sono decisamente preoccupanti e fanno sospettare che tanti utenti non siano rimasti convinti dalla seconda avventura di Senua.

Il secondo capitolo di Hellblade si è effettivamente rivelato particolarmente divisivo a causa di una sua doppia natura contradditoria: un argomento che il nostro Gianluca Arena ha approfondito adeguatamente nella recensione dedicata.

Advertisement

Ma molti giocatori hanno anche accusato il titolo di non avere un "vero gameplay" e di essere più che altro un "walking simulator", anche se in realtà, come vi ha spiegato il nostro Domenico Musicò, i suoi problemi sono ben altri.

E le conseguenze di questo netto rifiuto degli utenti sono evidenti dai primi dati ufficiali che emergono grazie agli obiettivi di gioco: i dati raccolti da TrueAchievements in tal senso probabilmente parlano più di mille parole e rendono evidente come tanti giocatori lo abbiano semplicemente abbandonato dopo i primi istanti di gioco.

L'87% dei giocatori Xbox non è infatti mai arrivato a concludere la storia di Hellblade 2, scegliendo di mollarlo prima di scoprire il finale di gioco: se preferite, possiamo dire che è stato completato solo dal 13% dei suoi utenti.

Un'inevitabile conseguenza di un gameplay divisivo ed evidentemente non adatto a tutti, unito all'inclusione fin dal day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) che avrà spinto tanti giocatori, anche quelli meno interessati, a scaricarlo, provarlo e disinstallarlo dopo pochi istanti.

Approfondendo ulteriormente le statistiche, emerge che soltanto il 52% degli utenti ha affrontato e sconfitto il primo boss di gioco. Che è possibile scoprire dopo appena 30 minuti.

Questo significa che quasi la metà degli utenti ha scelto di abbandonare il titolo senza neanche averlo giocato per mezz'ora.

C'è da dire che le cose non vanno tanto meglio su Steam, dove invece è necessario acquistare il gioco: sulla piattaforma per i giocatori PC, soltanto il 37% è arrivato al finale di Hellblade 2.

E se consideriamo che la longevità ha una media intorno alle 6-8 ore, è evidente che gli scarsi dati di completamento siano per una mancanza di interesse degli utenti.

Insomma, questi dati dimostrano che Hellblade 2 non ha trovato il consenso del grande pubblico: vedremo se nelle prossime settimane altri giocatori sceglieranno di dare una chance a Senua.

Fortunatamente, nonostante un esordio decisamente più tiepido del previsto, pare che Ninja Theory non sia a rischio chiusura, nonostante le numerose voci e le preoccupazioni dei fan: una nuova esclusiva Xbox sarebbe già in lavorazione.