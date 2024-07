Non solo Dragon Ball, anche Bleach avrà un nuovo videogioco

I videogiochi tratti da manga e anime hanno sempre la loro schiera di fan e, insieme a nomi molto famosi come Dragon Ball, non mancano anche altri progetti come Bleach Rebirth of Souls, annunciato di recente da Bandai Namco.

Ispirato ovviamente all'omonima serie di manga e anime, che di recente ha avuto un nuovo arco narrativo che trovate su Amazon in Blu-Ray, il titolo è ovviamente un titolo d'azione con protagonisti tutti gli eroi e avversari dell'opera di Tite Kubo.

Advertisement

Durante il suo panel all'Anime Expo 2024, Bandai Namco ha annunciato Bleach Rebirth of Souls, un nuovissimo gioco di combattimento 3D che seguirà la storia originale.

Il publisher ha anche mostrato un primo trailer, che trovate comodamente qui sotto:

Il trailer scorci del cast principale, tra cui Ichigo, Rukia, Orihime, Ishida e Chad, con la comparsa anche dei sostenitori della Soul Society Byakuya e Renji.

Sebbene il trailer sia breve, contiene anche qualche scorcio di gameplay che mostra ovviamente il combattimento, come alcune mosse principali del gioco tra cui il Bankai di Byakuya e Ichigo con la sua maschera Hollow.

In Bleach Rebirth of Souls, i giocatori potranno scatenare abilità uniche con la spada come Bankai e sbloccare nuove forme in battaglia per ottenere la vittoria contro i propri avversari. Bandai Namco svelerà molti altri dettagli sul gioco nei prossimi mesi.

Non c'è ancora una data di uscita, ma sappiamo che Bleach Rebirth of Souls arriverà su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Steam.

Era un po' che mancava un videogioco ufficiale di Bleach, e i fan della serie saranno sicuramente contenti di poter tornare a vivere quelle avventure in forma videoludica.

Così come quelli di Dragon Ball, ovviamente, che negli anni hanno premiato gli ultimi videogiochi usciti come Dragon Ball Z Kakarot che ha raggiunto un nuovo record.