Dragon Ball Z Kakarot non si ferma più e batte un nuovo record

Uno dei videogiochi più amati di Dragon Ball continua a superare ogni possibile aspettativa di vendita, per via della fedeltà con cui sono state raccontate le avventure di Goku nella serie animata.

Ci riferiamo naturalmente a Dragon Ball Z: Kakarot, l'action-adventure che ripercorre la storia dell'amato protagonista della serie, insieme a tante altre avventure, che continua ad aggiornarsi ancora oggi (trovate l'edizione Legendary su Amazon).

Bandai Namco segnala infatti che Dragon Ball Z Kakarot ha battuto ufficialmente un nuovo record di vendite, arrivando a ben 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il traguardo è stato celebrato con una nuova immagine celebrativa pubblicata sugli account social ufficiali, che troverete allegata qui di seguito:

Questa produzione si è rivelata un successo decisamente superiore alle aspettative, al punto che sono arrivati non solo due season pass, ma anche diversi contenuti aggiuntivi nel corso del tempo.

L'ultimo di questi è stato rilasciato proprio pochi giorni fa, proponendo una divertente seppur breve storia secondaria con Mr. Satan.

Insomma, possiamo dire che in fondo Bandai Namco non ha poi così tanta fretta di rilasciare Dragon Ball Sparking Zero, a giudicare dai numeri ottenuti prima da Xenoverse 2 e FighterZ e adesso, dopo qualche anno, anche da Kakarot.

Si tratta dell'ennesima dimostrazione di quanto Dragon Ball si presti perfettamente agli adattamenti videoludici, soprattutto quando vengono realizzati prodotti di ottima qualità per gli appassionati dell'anime e manga di Akira Toriyama.

Se dovete ancora recuperare questa amata avventura, vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot e gli altri picchiaduro più amati della serie sono disponibili in offerta su PlayStation Store solo per questa settimana.

Vedremo se Sparking Zero, il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi, sarà in grado di eguagliare questi traguardi: se siete interessati a buttarvi sul nuovo imminente picchiaduro, segnaliamo che è stata pubblicata una guida ufficiale per principianti.