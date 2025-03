Forse non dovreste vendere la vostra Switch per Nintendo Switch 2

Quando c'è un avvicendamento di generazioni di console videoludiche si tende solitamente, e comprensibilmente, a "rottamare" le vecchie console per poter entrare più agilmente nel nuovo ecosistema.

Se può sembrare scontato iniziare a vendere la propria Nintendo Switch in vista di Nintendo Switch 2, forse il nuovo leak emerso riguardante una funzionalità della nuova console potrà farvi cambiare idea.

Come segnala l'insider extas1s, che più volte ha effettivamente anticipato annunci nel mondo videoludico, Nintendo Switch potrebbe collegarsi a Nintendo Switch 2.

Il famoso pulsante C che Nintendo ha svelato per sbaglio poche ore fa, di cui ancora non sappiamo bene le funzionalità, potrebbe consentire all'attuale Switch di fungere da controller ausiliario per la nuova console.

L'insider l'ha spiegato nel suo ultimo video, che trovate qui sotto:

Il tasto C servirebbe a connettere Switch 2 alla console precedente, quindi di utilizzare la vecchia Switch come controller per il nuovo sistema o addirittura come schermo secondario.

Un po' come accadeva con la sfortunata Wii U, per intenderci. In questo modo, per altro, Nintendo Switch Online potrebbe avere una compatibilità diretta proprio con i giochi di quella console, oltre alla libreria DS e 3DS che al momento non è supportata proprio per la mancanza dei due schermi.

Questa sarebbe ovviamente solo una delle funzionalità ma, se confermata, potrebbe se non altro spingervi a tenere la vostra console ibrida attuale.

In primis per avere un nuovo device a disposizione, e poi per avere un controller extra già pronto che, considerato quanto costano di solito (e quanto potrebbero costare per Switch 2), potrebbe essere da solo già un ottimo "investimento".

Come sempre non ci resta che attendere una spiegazione da parte di Nintendo, speriamo più chiara di quella delle cartucce digitali, che arriverà il 2 aprile con l'ormai attesissimo Direct dedicato a Switch 2.

Intanto, pare che la nuova console sarà "collegata" a Switch anche per la libreria con l'arrivo dei giochi potenziati.