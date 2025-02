Non solo Bloodborne: c'è chi vuole i 60fps per Batman e Red Dead

Da quando PS4 Pro ha introdotto la possibilità di giocare a 60fps, il framerate è diventato una priorità per molti giocatori console. Oggi, chi ha assaporato la fluidità di un gameplay a 60 fotogrammi al secondo difficilmente torna indietro.

Eppure, ci sono ancora tanti titoli che restano bloccati a 30fps, nonostante la potenza delle console di nuova generazione.

Su Reddit, i fan PlayStation hanno avviato una discussione su quali giochi avrebbero più bisogno di un aggiornamento per supportare i 60fps (via The Gamer).

E, sorprendentemente, questa volta non si è trattato solo di Bloodborne (che trovate comunque su Amazon).

Certo, sappiamo tutti che il capolavoro di FromSoftware avrebbe un disperato bisogno di una patch, ma è stata l’occasione per dare spazio anche ad altri giochi che meriterebbero lo stesso trattamento, ossia Red Dead Redemption 2 e Batman Arkham Knight.

Uno dei titoli più citati è stato infatti proprio il sequel (prequel?) di Red Dead Redemption. Il capolavoro di Rockstar del 2018 rimane uno dei migliori videogiochi mai realizzati, ma rigiocarlo oggi su console può essere un’esperienza frustrante per chi è abituato ai 60fps.

Un altro grande assente nella corsa ai 60fps è Arkham Knight. L’ultimo capitolo della trilogia di Rocksteady è ancora un gioco visivamente spettacolare, ma un boost al framerate lo porterebbe su un altro livello.

Alcuni giocatori hanno raccontato di aver sperato in un aggiornamento per mesi dopo l’uscita di PS5, fino ad arrendersi all’evidenza che probabilmente non accadrà mai.

Anche giochi come Dishonored 1 & 2, Sleeping Dogs e persino The Order: 1886 sono stati nominati.

Quest’ultimo è forse il meno probabile a ricevere un aggiornamento, ma resta comunque un titolo visivamente impressionante che potrebbe beneficiare enormemente di un framerate più fluido.

Forse, con il tempo, sempre più sviluppatori decideranno di dare nuova vita ai loro giochi con un aggiornamento a 60fps.

Nel frattempo, i giocatori possono solo sperare e continuare a far sentire la loro voce. Magari, un giorno, le richieste diventeranno realtà.