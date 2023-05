Non siamo troppo vecchi per i videogiochi, Zelda insegna

Mancano pochissime ore all'uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e, prima del debutto, Nintendo ha rilasciato uno spot davvero emozionante.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon) è infatti uno dei grandi titoli in arrivo a breve.

Advertisement

Dopo che la Grande N ha pubblicato un video che riassume completamente la storia del primo capitolo, è tempo di un nuovo video promozionale davvero intenso.

Come riportato anche dai colleghi GameSpot, Nintendo Australia ha pubblicato una nuova pubblicità dedicata al gioco che si rivolge a un pubblico molto specifico: i giocatori di mezza età.

Se rientrate in questa fascia, prestate attenzione a questo breve promemoria che vi ricorda che non si è mai troppo vecchi per divertirsi con i videogiochi, soprattutto quando il gioco in questione è Zelda.

Nonostante le responsabilità della vita ci tolgano spesso e volentieri parecchio tempo libero, il trailer che trovate poco sopra sopra ci ricorda che i videogiochi possono dare un senso anche alle più banali attività quotidiane, come andare in autobus.

Insomma, quello che sembrerebbe essere un semplice spot di un videogioco in realtà nasconde tantissime verità (e preparate i fazzoletti, vi serviranno).

Ricordiamo per quei pochi che ancora non lo sapessero che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom verrà lanciato l'11 maggio in esclusiva su console Nintendo Switch.

Restando in tema, vi rinfreschiamo anche la memoria circa il fatto che il preload digitale del nuovo capitolo è disponibile già da qualche giorno.

Ma non solo: per il lancio del prossimo e attesissimo capitolo di Zelda, Nintendo ha preparato un nuovo evento che potete seguire ovviamente anche in streaming.

Per ingannare l'attesa, un temerario fan della saga di Link ha completato un playthrough lungo 17 mesi relativo a ogni singolo capitolo della serie.