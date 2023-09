Non perdetevi Disney+ a soli 1,99€ al mese per 3 mesi!

Oggi vi proponiamo un vero affare in grado di arricchire il tempo libero di tutta la famiglia: fino al 20 settembre, avrete l'opportunità di sottoscrivere Disney+ a soli 1,99€ al mese per tre mesi!

Questa imperdibile promozione da parte di Disney è aperta a tutti i nuovi iscritti e anche a chi decide di rinnovare la propria sottoscrizione al servizio di streaming. È l'occasione ideale per testare la piattaforma e regalare momenti di svago a tutta la famiglia, grazie ad un vasto catalogo che include titoli Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro.

Valutando che l'abbonamento standard a Disney+ ha un costo mensile di 8,99€, risparmierete ben 21€ nel corso dei tre mesi. Potrete quindi godere di questo tarifario agevolato fino alla fine dell'anno, dopo di che avrete la libertà di rinnovare o annullare l'abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

Il catalogo di Disney+ offre un'ampia varietà di film e serie TV adatti a tutti i gusti. Tra i contenuti più in voga al momento figurano la serie Star Wars: Ahsoka prodotta da Lucasfilm, la versione live-action de La Sirenetta uscita recentemente al cinema, la seconda stagione di I Am Groot con il suo albero combinaguai come protagonista, e l'ultimo film d'animazione Pixar, Elemental.

Vi segnaliamo inoltre la serie documentaristica di National Geographic "Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali", la seconda stagione del plauditissimo show The Bear, e la terza stagione di Only Murders in the Building. Senza dimenticare la nuova stagione di Italia’s Got Talent, disponibile a cadenza settimanale dallo scorso 1° settembre, per la prima volta su una piattaforma di streaming. In poche parole, l'offerta è talmente vasta che l'unico vostro dilemma sarà decidere da quale titolo iniziare!

Vi consigliamo assolutamente di abbonarvi a Disney+ per i tantissimi altri contenuti di cui innamorarvi! Infine, vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.