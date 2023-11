Switch 2, Nintendo smentisce una valanga di informazioni

Dell'ufficialità di Nintendo Switch 2 non v'è traccia, tanto che la Grande N ha ora smentito alcune presunte informazioni rilasciate nei giorni scorsi.

Il successore della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , è sicuramente in lavorazione.

Poche settimane fa era stato rivelato che Switch 2 dovrebbe vedere la luce a settembre 2024, sebbene al momento manchi ancora l'ufficialità.

Un recente rapporto aveva fissato l'arrivo di Switch 2 per la seconda parte del prossimo anno, con kit di sviluppo ora nelle mani di alcuni partner e sviluppatori, ma a quanto pare non sarebbe proprio così.

Come riportato anche da VGC, infatti, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha negato di aver informato gli sviluppatori sui piani per un successore di Nintendo Switch, definendo false le recenti notizie riportate dai media.

All'inizio di quest'anno, fonti sostenevano che Nintendo avesse mostrato privatamente demo tecniche della sua prossima console a sviluppatori selezionati, a porte chiuse, durante la Gamescom in Germania.

La corrispondenza svelata nell'ambito della battaglia legale della FTC statunitense contro Microsoft ha anche suggerito che Activision Blizzard era stata informata dei piani della console next-gen di Nintendo alla fine del 2022.

Tuttavia, secondo la pubblicazione giapponese Mainichi, Furukawa ha smentito entrambe le notizie durante una conferenza stampa privata di martedì, definendole inesatte.

Ma non solo: il presidente avrebbe anche respinto un recente brevetto di Nintendo relativo a un dispositivo con schermi multipli, affermando che i piani descritti non riguardavano necessariamente un dispositivo in arrivo in futuro.

Tuttavia, vale la pena notare che in passato l'azienda ha negato le notizie riportate dalla stampa, per poi dimostrarne la veridicità anche a breve distanza.

Vero anche che per quanto riguarda la temuta assenza della retrocompatibilità della nuova console, la Grande N si era invece già espressa chiaramente in merito.

Parlando invece di giochi veri e propri, nelle scorse settimane è emerso anche il nome di un titolo Capcom che potrebbe debuttare al lancio anche su Switch 2.