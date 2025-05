No, Yuji Horii non ha annunciato Chrono Trigger Remake

Nelle scorse ore sembrava che Yuji Horii avesse clamorosamente "spoilerato" l'annuncio di Chrono Trigger Remake, ma a quanto pare il tutto è stato frutto di un clamoroso equivoco.

Durante il Comicon di Napoli, il noto creatore di Dragon Quest si era lasciato andare a dichiarazioni che, apparentemente, hanno provocato non poco entusiasmo: sembrava infatti che l'autore avesse appena annunciato un remake di Chrono Trigger.

Un'indiscrezione che ci era stata confermata dai nostri colleghi di Cpop.it, presenti all'evento, ma che a quanto pare sarebbe stata frutto di un sorprendente errore di traduzione da parte del suo interprete.

Come segnala infatti Gematsu su X (ex Twitter), Yuji Horii non ha mai detto nulla su questo potenziale remake, ma sono state parole "messe in bocca" il suo interprete durante la traduzione.

Su Reddit alcuni utenti che parlano la lingua giapponese hanno fornito una traduzione più letterale di quella che era la frase incriminata, che vi riporteremo qui di seguito:

«Quando mi sono unito per la prima volta a Square e abbiamo iniziato a discutere della creazione di un gioco, parlammo di quale tipo di ambientazione avremmo dovuto usare: a me è sempre piaciuto il tempo, quindi Chrono Trigger è stato creato basandoci sul concetto di affrontare boss in qualunque era».

Insomma, come potete leggere voi stessi, Yuji Horii stava solo parlando dei suoi trascorsi in Square e dell'origine di Chrono Trigger, senza aver mai fatto riferimento a potenziali remake o nuovi progetti in arrivo.

Una clamorosa gaffe del suo interprete e che ci dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale non fare errori di traduzione, dato che basta un termine sbagliato per offrire narrative completamente inesistenti.

Insomma, pare che chi abbia apprezzato il remake di Dragon Quest III (che trovate su Amazon) dovrà attendere ancora un po' prima di avere notizie su un potenziale ritorno di Chrono Trigger.

Tuttavia, sebbene questa indiscrezione sia stata ufficialmente smentita, non voglio lasciarvi senza avere neanche un briciolo di speranza: recentemente Square Enix aveva anticipato diversi progetti per celebrare l'anniversario di Chrono Trigger. Chissà dunque che non sia davvero in programma un eventuale remake.