Chrono Trigger festeggia 30 anni: «Lanceremo vari progetti»

Oggi è una giornata davvero importante per gli appassionati dei giochi di ruolo: l'11 marzo 1995 uscì infatti per la prima volta Chrono Trigger, il capolavoro uscito originariamente su Super Nintendo.

Un titolo leggendario che vedeva Hironobu Sakaguchi, Yuji Horii e Akira Toriyama al lavoro sullo stesso progetto: un vero e propio "dream team" il cui risultato è un JRPG rimasto ancora oggi nel cuore di milioni di appassionati.

E oggi 11 marzo 2025 è la giornata in cui Chrono Trigger ha ufficialmente compiuto ben 30 anni: un'occasione festeggiata anche da Square Enix, che anticipa l'arrivo di novità potenzialmente interessanti per gli appassionati.

Come segnalato infatti da Gematsu, l'editore ha pubblicato sui social un messaggio in lingua giapponese per celebrare l'occasione, che vi riproporremo tradotto qui di seguito:

«Oggi ricorre il 30° anniversario dell'uscita di Chrono Trigger nel 1985. Questo capolavoro senza tempo, che ha attraversato generazioni e di cui si parla ancora oggi, è nato da un progetto da sogno di Yuji Horii di "Dragon Quest", Akira Toriyama di "Dragon Ball" e Hironobu Sakaguchi, il creatore di "Final Fantasy". In occasione del 30° anniversario, nel corso del prossimo anno lanceremo vari progetti che andranno oltre il mondo del gioco, per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno giocato a Chrono Trigger».

Il fatto che si faccia riferimento proprio a progetti che vadano oltre il mondo di gioco farebbe pensare ad adattamenti come manga e serie animate, anche se ovviamente non possiamo sapere con certezza cosa abbia in mente Square Enix.

Personalmente spero che tra questi misteriosi progetti possa esserci anche un remake HD-2D in stile Octopath Traveler (di cui trovate il secondo capitolo su Amazon): sarebbe infatti la veste grafica perfetta per rendere giustizia a questo capolavoro.

E non è infatti un caso che alcuni fan abbiano già provato a immaginare come potrebbe venire fuori un adattamento di questo tipo, con risultati decisamente impressionanti.

Ad ogni modo, i prossimi aggiornamenti sul futuro di Chrono Trigger saranno pubblicati sui canali social ufficiali dedicati: continueremo a monitorarli con attenzione e vi terremo informati qualora emergano novità interessanti.

C'è da dire che Square Enix già in passato aveva stuzzicato i fan al riguardo, chiedendo loro come approcciare un eventuale remake di Chrono Trigger: chissà che nelle prossime ore non arrivino annunci dedicati.