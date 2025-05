Chrono Trigger Remake esiste davvero, lo conferma Yuji Horii

In un clima di rinnovato amore per i JRPG l'ipotetico ritorno di un classico come Chrono Trigger Remake sarebbe la proverbiale ciliegina sulla torta che, stando ad alcune fonti, potrebbe essere preparata proprio da Yuji Horii.

Il leggendario creatore della saga di Dragon Quest, nonché tra gli autori e responsbili del Chrono Trigger originale, è ospite in questi giorni al Comicon di Napoli, la fiera di cultura pop partenopea che si svolgerà nel weekend.

Horii è tra gli ospiti d'onore, con un panel dedicato ovviamente, e sembra proprio che in quest'occasione si sia lasciato sfuggire che Chrono Trigger Remake sia effettivamente uno dei prossimi progetti di Square Enix.

Alcuni utenti presenti al Comicon hanno immortalato un momento apparentemente rivelatorio, per poi condividerlo su Reddit:

«Il padre di Dragon Quest e Chrono Trigger si è lasciato sfuggire questa informazione durante un'intervista. Il conduttore gli ha sussurrato qualcosa all'orecchio e lui si è tappato la bocca. Il pubblico è impazzito.», spiega uno degli utenti sulla board.

Un altro visitatore, sempre presente al Comicon, ha scritto:

«Posso confermare di essere stato tra quelli che hanno applaudito. Ha detto qualcosa di simile a quello che hai detto tu e l'intervistatore ha detto "Aspetta, se è vero, è una cosa grossa". Il traduttore ha chiesto conferma a Horii, che presumibilmente ha capito che non avrebbe dovuto dirlo, e il traduttore ha commentato: "Non hai sentito niente".»

Anche i nostri colleghi di CPOP.it hanno confermato che Yuji Horii ha fatto esplicito riferimento a un remake di Chrono Trigger, per poi evitare l'argomento su suggerimento del traduttore che, a quanto pare, ha esplicitamente detto «quindi ti assumerai la piena responsabilità di questo?», in modo scherzoso.

Attendiamo a questo punto anche una conferma ufficiale da Square Enix, sebbene Yuji Horii abbia in passato confermato anche l'esistenza dei remake degli ultimi Dragon Quest in anticipo, ed è probabile che anche in questo caso si accaduto di nuovo.

Per altro, il successo dei suddetti Dragon Quest potrebbe aver spinto Square Enix a dare il via al progetto del remake di Chrono Trigger. Ipotesi che l'azienda aveva già preso in considerazione, anche perché si avvicina il 30ennale del titolo e ci sono già dei progetti in arrivo.