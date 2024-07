No Rest for the Wicked si aggiorna ancora, con la modalità più attesa

Ricordate No Rest for the Wicked? È stata una delle sorprese dell'anno, arrivata in accesso anticipato, e dopo aver raccolto una bella schiera di utenti iniziali il titolo sta continuando la sua corsa e, ora, arriva un aggiornamento massiccio.

Come riporta PC Games N, infatti, a diversi mesi dal suo rilascio in ccesso anticipato, No Rest for the Wicked ha appena ampliato ulteriormente la sua offerta con il lancio della modalità roguelike.

Il gioco è ancora in fase di sviluppo, e il nuovo aggiornamento rappresenta uno dei cambiamenti più significativi fino ad oggi per il titolo.

Proprio l'accesso anticipato aveva creato una serie di polemiche sterili intorno a No Rest for the Wicked, che gli sviluppatori affrontarono con grande intelligenza all'epoca.

Oltre a una serie di piccole correzioni e aggiunte, il team di sviluppo rielabora il sistema di combattimento, introduce nuovi tipi di nemici e oggetti, e, soprattutto, aggiunge un sistema roguelite al Cerim Crucible rinnovato.

Il Cerim Crucible era già presente nella versione precedente di No Rest for the Wicked, ma la nuova patch lo espande notevolmente.

Ora il Crucible è raddoppiato in dimensioni, presenta nuove grafiche, si sblocca molto prima nel gioco e include un sistema di bonus che lo rende ideale per le partite roguelite, distillando il design del gioco base.

Insieme a queste novità ci sono miglioramenti al sistema di combattimento del gioco, con animazioni più brutali e abilità aggiuntive, una nuova categoria di oggetti che permette ai giocatori di potenziare e utilizzare le armi trovate nel Crucible nel gioco principale, l'introduzione di una fazione di nemici ispirata ai funghi, regioni riviste e ingrandite da esplorare, e altro ancora.

Inoltre, No Rest for the Wicked è ora verificato per Steam Deck (la console di Valve che trovate su Amazon) come parte del nuovo aggiornamento. Piattaforma su cui già era stato ottimizzato, ma che ora riceve il fix definitivo.