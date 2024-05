No Rest for the Wicked sta per migliorare parecchio (anche su Steam Deck)

Aggiornamento, 4 maggio ore 10.29

In attesa dell'FSR, proprio in queste ore è stata pubblicata una nuova patch correttiva piuttosto corposa per il gioco, che introduce diversi miglioramenti e che abbassa ufficialmente i requisiti del gioco.

Per il changelog completo della patch, fate riferimento a questo link su Steam.

È passato qualche giorno dal debutto di No Rest for the Wicked, l'interessante action RPG che rappresenta il progetto dei sogni per Moon Studios, apprezzati autori di Ori and Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps.

Come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nella sua video anteprima, il gioco è straordinario in termini di personalità e atmosfera ma, essendo un accesso anticipato, è evidente come sia ancora un cantiere aperto che necessita di ulteriori interventi.

Interventi che, va detto, si stanno susseguendo in modo abbastanza repentino.

Solo nei giorni scorsi, gli sviluppatori hanno pubblicato diversi hotfix migliorativi – e a quanto pare nel prossimo futuro dovremmo vedere anche l'importante aggiunta dell'FSR.

Si tratta della tecnologia di upscaling di AMD che permette a un gioco di girare a una risoluzione più bassa, migliorando così la sua fluidità, senza perdere niente nella qualità dell'immagine.

A farlo sapere è stato Gennadiy Korol, co-fondatore di Moon Studios, che in un lungo post sul suo profilo Twitter ha spiegato che, tra le diverse misure, «integreremo anche l'FSR 2.2 come opzione di upscaling alternativa».

Interpellato da un giocatore, Korol non ha escluso anche la possibilità di integrare FSR 3.1, che sarebbe ulteriormente migliorativo.

Questa misura sarebbe particolarmente utile soprattutto per gli utenti su Steam Deck, oltre che (ovviamente) per tutti gli altri su PC: con FSR, infatti, spesso i titoli per la piattaforma handheld raggiungono un'ottima fluidità, mantenendo una buona qualità dell'immagine.

Personalmente, ho provato No Rest for the Wicked sulle handheld (Steam Deck, ROG Ally, Legion Go e la neonata MSI Claw) rilevando che al lancio il gioco risultasse prevalentemente giocabile, ma non di certo godibile.

In particolare, si notavano sbilanciamenti evidenti nel frame rate nelle fasi di gameplay – e problemi gravi nelle cut-scene, oltre che sporadici crash che costringono di tanto in tanto al riavvio di Steam Deck.

Ciò nonostante, stringendo un po' i denti si riuscirebbe comunque a giocare, ma dei fix come quelli in lavorazione annunciati da Moon Studios daranno sicuramente una grossa mano. Soprattutto, come sottolineato dai colleghi di SteamDeckHQ, con misure come l'introduzione dell'FSR.

No Rest for the Wicked è arrivato in accesso anticipato, per il momento solo su PC, lo scorso 18 aprile. Se interessati, potete comprare il gioco in sconto su Instant Gaming.