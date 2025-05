No, non c'è stato alcun furto di account dai server Steam

Nelle scorse ore sono emersi report estremamente preoccupanti sulla sicurezza di Steam, dato che si pensava che ben 89 milioni di account fossero finiti in vendita sul Dark Web.

Una violazione della sicurezza senza pari che ha messo in allarme gli utenti del noto store, ovviamente gettando molte ombre sulla gestione dei dati personali messa in atto da Valve.

Fortunatamente, oggi posso invitarvi a tirare un sospiro di sollievo: Steam ha infatti rilasciato nelle scorse ore un comunicato ufficiale, smentendo gli ultimi report arrivati sulla questione e confermando che non c'è stato alcun tipo di furto dati dai servizi di Steam.

Valve spiega che gli account finiti sul dark web sono stati trapelati tramite SMS non crittografati con codici monouso, ma che in ogni caso non c'è stato alcun tipo di furto dati legato a essi:

«I dati trapelati non associavano i numeri di cellulare a un account di Steam, non contenevano informazioni sulla password, informazioni di pagamento o altri dati personali. I vecchi messaggi di testo non possono essere utilizzati per violare la sicurezza del tuo account di Steam e ogni volta che viene utilizzato un codice per modificare l'email o la password di Steam tramite SMS, riceverai una conferma via e-mail e/o messaggi sicuri di Steam».

Steam vuole inoltre rassicurare i suoi utenti: non c'è alcun bisogno di cambiare password o numeri di cellulare, dato che i vostri dati personali non sono stati trafugati.

L'invito, dunque, è quello di ignorare qualunque tipo di SMS che non riconoscete, dato che potrebbe trattarsi di un tentativo di phishing da parte di utenti malintezionati.

Se volete essere sicuri di tenere il vostro profilo al sicuro, il consiglio dello store è quello di configurare l'autenticatore mobile di Steam, oltre a controllare regolarmente la sicurezza del vostro profilo al seguente indirizzo, così da poter verificare immediatamente la presenza di eventuali login sospetti.

Insomma, per fortuna sembrerebbe essersi trattato solo di un falso allarme, ma se vorrete comunque dormire sonni tranquilli cambiare la vostra password non sarà mai una cattiva idea.

Vi terremo aggiornati qualora ci fossero ulteriori novità sulla vicenda: nel frattempo, potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri videogiochi preferiti su Amazon.