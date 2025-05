Steam, è allarme: 89 milioni di account sul dark web

Se hai un account Steam, è il momento di correre ai ripari: ben 89 milioni di account sono finiti in vendita sul dark web.

La notizia arriva da un post dell’utente MellowOnline1 su X, che ha portato l’attenzione su un annuncio su LinkedIn di Underdark AI.

Secondo la segnalazione, l’utente “Machine1337” avrebbe messo in vendita una mole enorme di dati su un noto forum del mercato nero, al prezzo di 5.000 dollari.

La prima ipotesi è stata una violazione diretta ai server Valve, ma la società ha smentito categoricamente, affermando anche di non aver mai usato Twilio, inizialmente sospettato come punto di compromissione (gestisce sistemi di autenticazione 2FA per altre piattaforme).

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una compromissione della supply chain, ovvero una falla nella catena di servizi di terze parti che ha permesso la fuga dei dati. Non è ancora chiaro chi sia il vero responsabile.

Cosa è stato compromesso? I dettagli trapelati includerebbero username ed e-mail, password hashate (e forse decifrabili) e altri dati sensibili legati all’account.

Chi ha attivato Steam Guard (2FA) dovrebbe essere al sicuro, ma gli altri utenti rischiano di vedere i propri account compromessi, o di ricevere email di phishing altamente credibili.

Cosa fare adesso? Per proteggere il tuo account, segui questi passaggi immediati:

Cambia la password di Steam, soprattutto se non lo facevi da tempo. Attiva Steam Guard, se non l’hai già fatto. Non usare la stessa password su altri siti. Fai attenzione a e-mail sospette: potrebbero essere tentativi di phishing sfruttando i dati rubati.

Anche se Valve non è stata violata direttamente, questo massiccio leak è un serio campanello d’allarme.

Se usi Steam con regolarità (o hai investito in una libreria digitale ricca di titoli), meglio non rischiare: aggiorna subito la tua password e attiva la 2FA. Meglio prevenire che perdere tutto.

