No Man’s Sky riceve il più grande update di sempre

Ecco l'ennesima dimostrazione che No Man’s Sky è ben lungi dall’essere un progetto finito.

Anzi, con l’aggiornamento Worlds Part 2, Hello Games continua a spingere il gioco (che trovate su Amazon) verso nuovi confini, regalando agli esploratori spaziali una miriade di nuove stelle, pianeti e, soprattutto, gas giganti da esplorare.

Certo, la strada verso la redenzione dopo un lancio travagliato è stata lunga, ma il team ha sempre dimostrato di non aver mai mollato, evolvendo costantemente l’universo con nuove meccaniche e un mondo che diventa ogni anno più ricco e dettagliato.

Questa volta, come riportato anche da Eurogamer, con il nuovo sistema di generazione dei terreni, l'attenzione si sposta su panorami mozzafiato, montagne imponenti e oceani che sembrano quasi reali, con profondità impressionanti e creature bizzarre che popolano le acque.

E non dimentichiamoci dei giganti gassosi, che sono lì a sfidare anche il più esperto dei viaggiatori, con tempeste in grado di mettere alla prova chiunque osi esplorarli.

Questo è il tipo di aggiornamento che un gioco come No Man’s Sky merita: un continuo reinvestimento nella sua espansione, una voglia di rinnovarsi che non si ferma nemmeno dopo nove anni.

Non sono molti i titoli che, dopo tanto tempo, continuano a dare la sensazione di esplorare qualcosa di veramente nuovo.

Un plauso quindi a Hello Games, che con ogni nuovo aggiornamento non fa altro che consolidare la sua posizione di caposcuola nell'arte di creare mondi in continua evoluzione.

Del resto, vi ricordo anche che No Man's Sky è stato candidato anche quest'anno ai The Game Awards, proprio nella categoria Best Community Support, che poco non è.

Se invece vi va di provare qualcosa di simile, pochi giorni fa vi ho segnalato che c'è un gioco in uscita che sembra un mix tra Assassin's Creed Black Flag e - appunto - No Man's Sky.