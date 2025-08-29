L'ultimo annuncio a sorpresa di Nintendo ci conferma ancora una volta la volatilità dei videogiochi digitali, in un mercato i titoli possono scomparire all'improvviso dalle piattaforme di vendita online.

Come annunciato inizialmente dalla divisione del Regno Unito di Nintendo, ma poi confermata nelle scorse ore anche attraverso i canali italiani, la casa di Kyoto ha confermato l'imminente rimozione di Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, secondo capitolo della saga pubblicata dalla stessa grande N e sviluppata da Imagineer.

GoNintendo ci segnala inoltre che, insieme al gioco principale, anche la versione demo subirà la stessa sorte nella medesima data prescelta, che sarà la mezzanotte del 27 novembre 2025.

La serie Fitness Boxing ha ricevuto un discreto successo nel corso degli anni, al punto che non solo su Switch è presente un terzo capitolo — qui la nostra recensione — ma ha anche generato diversi spin-off, come uno in cui vediamo protagonista addirittura Kenshiro (lo trovate su Amazon, se siete curiosi).

La comunicazione ufficiale non include alcuna motivazione per questa rimozione programmata: né Nintendo né gli altri partner coinvolti nello sviluppo hanno chiarito le ragioni che porteranno alla sparizione del titolo dal negozio digitale.

Tuttavia, è plausibile immaginare che siano emerse problematiche legate alle licenze musicali: la serie non include solo composizioni originali, ma anche musiche che evidentemente sono arrivate alla loro naturale scadenza dei diritti.

Gli appassionati di Fitness Boxing 2 hanno comunque ancora diversi mesi a disposizione per procedere all'acquisto digitale, ma c'è da dire che il terzo capitolo offre prevalentemente ciò che era già disponibile nel secondo episodio, ma con ulteriori feature aggiuntive.

Di conseguenza, non dovrebbe esserci particolare fretta per fare vostro questo episodio, a meno che naturalmente non siate collezionisti o non lo troviate a buon prezzo.

Una volta rimosso dal Nintendo eShop, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise non sarà più ottenibile in formato digitale, anche se chi lo avrà già acquistato potrà ovviamente continuare a scaricarlo e giocarci normalmente.