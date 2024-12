Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer | Recensione - Allenarsi a suon di pugni

Sulle console ibride di casa Nintendo esiste anche un'altra serie, meno celebre ma che ha comunque avuto un più che discreto successo, che ha cercato di unire esercizi fisici e movimento: si tratta di Fitness Boxing, serie sviluppata da Imagineer che ha avuto perfino degli spin-off con protagonisti Hatsune Miku e il leggendario Kenshiro.

Una varietà che serve a far capire come l'obiettivo della serie basata sulla divertente Fit Boxe sia catturare ogni possibile target a disposizione, ma che con l'ultimo capitolo ha deciso di tornare alle sue "origini" per realizzare un prodotto che si adatti alle esigenze del pubblico moderno.

In Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer troveremo infatti non solo nuovi istruttori pronti a seguirci attentamente, ma anche nuove funzionalità e attività per adattarsi alle esigenze di ciascun giocatore, pur lasciando invariata la formula di base.

Boxe musicale

I veterani non dovrebbero aspettarsi troppe differenze dal precedente capitolo principale della serie — per dettagli più approfonditi, trovate qui la nostra recensione di Fitness Boxing 2 — dato che, nel bene e nel male, Fitness Boxing 3 è pensato per essere principalmente un upgrade dell'esperienza già esistente, senza rivoluzioni ma solo con piccole migliorie.



Per chi non avesse familiarità con la serie o con il tipo di attività a cui è ispirata, i giocatori dovranno semplicemente eseguire alcune mosse tipiche del pugilato, come jab, montanti e uppercut, seguendo però attentamente il ritmo della musica e diversi esercizi fatti su misura per voi.

Un rhythm game vero e proprio, che però trasforma l'attività fisica tipica del pugilato in un mezzo per fare esercizio, sudare e magari perdere qualche chilo di troppo.

Sarete sempre voi a decidere il livello di attività richiesto per gli esercizi e la durata della routine giornaliera, ma potrete anche impostare un vostro allenamento personalizzato con tutti gli esercizi che più preferite, senza dovervi affidare necessariamente a quanto deciso dal computer.

Vale la pena di chiarire fin da subito che le meccaniche di Fitness Boxing 3 sono rimaste fondamentalmente uguale al capitolo precedente: questo significa che tutte le mosse non vengono registrate con la massima precisione, al fine di garantire la massima accessibilità.

Questo scontenterà inevitabilmente i puristi, ma potrebbe allo stesso tempo avvicinare chi potrebbe sentirsi più intimidito da attività di questo tipo.

Il gameplay di Fitness Boxing si basa infatti prevalentemente sulla fiducia instaurata con l'utente che, se ha comprato questo gioco, vuole effettivamente fare esercizio: di conseguenza, il titolo non ha alcun motivo di pensare che non vi stiate impegnando in ciò che vi viene richiesto.

Gli sviluppatori hanno però provato a farci instaurare un legame più significativo con il nostro istruttore, come si può intuire anche dal sottotitolo "Your Personal Trainer": non solo ci verranno fatte alcune domande personali generiche — ad esempio, se abbiamo dormito bene — per provare a instaurare un livello di attività fisica adatta al nostro stato d'animo, ma sono stati implementati anche esercizi specifici per ogni istruttore.

Fitness Boxing 3 è pensato per essere principalmente un upgrade dell'esperienza già esistente, senza particolari novità.

Dopo esserci allenati per abbastanza tempo con il nostro insegnante preferito, avremo la possibilità di sbloccare alcune attività uniche che ci forniranno anche un piccolo background sulla loro vita personale, un modo come un altro per farci sentire teoricamente più in confidenza.

In realtà si tratta di conversazioni che non sono particolarmente memorabili e che potranno tranquillamente essere ignorate per la maggior parte delle vostre attività fisiche, anche se varrà la pena di farle per sbloccare nuovi costumi specifici per i personal trainer.

Ma questa non è stata l'unica reale novità implementata da Fitness Boxing 3 (lo trovate su Amazon): Imagineer sembra infatti aver ascoltato le critiche di chi sosteneva come il gameplay fosse così semplice da poter essere fatto in realtà anche da seduti, sebbene gli esercizi vorrebbero che muovessimo costantemente anche le gambe.

Il terzo capitolo ha deciso di rispondere finalmente alle esigenze di chi si sente particolarmente stanco o chi, più semplicemente, non vuole (o non può) alzarsi dalla sedia proponendo un nuovo tipo di attività: per l'appunto, la boxe da seduto.

Dati i limiti di gameplay già citati in precedenza, in realtà cambia poco o nulla rispetto agli esercizi di base, ma per chi intende prendere sul serio le attività proposte dal gioco potrebbe trattarsi di una feature particolarmente interessante.

Più discutibile invece la possibilità di aumentare di rango e l'inclusione di una classifica globale online, inclusione che ci ha lasciato quantomeno perplessi dato che si allontana notevolmente da quello che dovrebbe essere lo spirito del gioco.

Anche perché "imbrogliare" è estremamente semplice e riteniamo davvero difficile capire cosa abbia fatto pensare agli autori che questa fosse una buona idea, se non appunto la voglia di provare a inseguire i trend più moderni.

Più azzeccata invece la scelta di includere missioni giornaliere e settimanali, dato che possono servire a fornire un piccolo incentivo per allenarsi un po' di più con attività specifiche.

Sebbene non ci siano particolari novità dal punto di vista del gameplay, dobbiamo ammettere di aver apprezzato alcuni piccoli nuovi dettagli grafici, come ad esempio la presenza di gocce di sudore sugli istruttori dopo routine particolarmente longeve e gli stessi modelli poligonali, per quanto ovviamente non puntino a mostrare la "forza bruta" della console.

Purtroppo manca un vero effetto novità che possa davvero giustificare la voglia di buttarsi in questi nuovi esercizi per chi ha già apprezzato il secondo capitolo, provando invece a rivolgersi a un nuovo pubblico interessato ad altre tipologie di giochi.

Sarà solo il tempo a dirci se questi sforzi saranno sufficienti o, per un ipotetico quarto capitolo, se sarebbe il caso di adottare un restyling un po' più profondo in futuro.