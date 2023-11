Nintendo Switch Sports Set in sconto! Ottieni gratis anche 3 mesi di Nintendo Switch Online

Anche oggi, giovedì 2 novembre 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo . In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il bundle Nintendo Switch Sports Set, che attualmente potete portarvi a casa , rispetto al prezzo mediano di 288€, con uno sconto del 9%. Se siete alla ricerca anche di titoli per la console ibrida di Nintendo, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori giochi per Nintendo Switch, che trovate al seguente indirizzo.

Nintendo Switch Sports Set, chi dovrebbe acquistarlo?

Lanciato giusto in tempo per le festività natalizie, il bundle Nintendo Switch Sports Set emerge come una proposta d'acquisto allettante per chiunque desideri portarsi a casa la rinomata console Nintendo, rappresentando il regalo di Natale perfetto per chi ancora non la possiede, indipendentemente dall'età.

La scelta del gioco incluso non è casuale: con ogni Switch, infatti, viene fornito un codice per scaricare la versione digitale di Switch Sports, il degno successore di Wii Sports, un titolo che ha scritto la storia durante l'era della Nintendo Wii, contribuendo notevolmente al suo successo. Questo bundle è, quindi, pensato per tutta la famiglia, un modo eccellente per colmare l'assenza della versatile e affascinante console Nintendo nella vostra collezione.

Per quanto riguarda il costo, il valore di questo bundle è indiscutibile. Nonostante sia stato lanciato sul mercato da meno di due mesi, è già disponibile con uno sconto iniziale che, seppur modesto, è significativo. Oltre al gioco, che ha un valore di circa 50 euro, il bundle comprende anche 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, essenziale per godere delle funzionalità online e valutato intorno ai 12 euro (3,99€ al mese).

